「有護理師 才有未來」北榮籲投資護理持續創造價值

台北榮總護理部下午舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會，希望護理師能為大眾帶來更光明的未來。護理師一直以來除本職工作外，更「當責」的執行許多任務，所以護理師是應該被尊重、受保護，希望呼籲社合大眾願意投資護理，讓護理持續創造無限的價值。

其中北榮還有全台第一隻駐點的輔助治療犬。北榮大德病房於105年7月，在台灣導盲犬協會的推動下，開始導入導盲犬轉職為輔助治療犬，陪伴病人的照護，並推動每兩週一次，每次兩小時，以活動形式，讓輔助治療犬進入大德病房療癒病人及家屬，成效十分良好，於是積極推動轉型，讓Oba 成為全台第一隻駐點在安寧病房的輔助治療犬。