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「有護理師 才有未來」北榮籲投資護理持續創造價值

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台北榮總護理部下午舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會，希望護理師能為大眾帶來更光明的未來。其中經過三個月的訓練，護理師劉曉菁（左）與副護理長楊婉伶（右）正式成為輔助治療犬Oba （中） 的合格的寄養家庭。記者林伯東／攝影
台北榮總護理部下午舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會，希望護理師能為大眾帶來更光明的未來。其中經過三個月的訓練，護理師劉曉菁（左）與副護理長楊婉伶（右）正式成為輔助治療犬Oba （中） 的合格的寄養家庭。記者林伯東／攝影

台北榮總護理部下午舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會，希望護理師能為大眾帶來更光明的未來。護理師一直以來除本職工作外，更「當責」的執行許多任務，所以護理師是應該被尊重、受保護，希望呼籲社合大眾願意投資護理，讓護理持續創造無限的價值。

其中北榮還有全台第一隻駐點的輔助治療犬。北榮大德病房於105年7月，在台灣導盲犬協會的推動下，開始導入導盲犬轉職為輔助治療犬，陪伴病人的照護，並推動每兩週一次，每次兩小時，以活動形式，讓輔助治療犬進入大德病房療癒病人及家屬，成效十分良好，於是積極推動轉型，讓Oba 成為全台第一隻駐點在安寧病房的輔助治療犬。

107年10月，經過三個月的訓練，護理師劉曉菁與副護理長楊婉伶正式成為輔助治療犬Oba 的合格的寄養家庭，108 年2月開始，Oba 正式開始工作，由兩位護理師輪流每天帶著Oba一起上班，參與團隊運作及服務，增加陪伴病人及家屬的時間與機動性，提供更高品質的服務。劉曉菁護理師表示，當大德病房團隊帶著Oba為每天陪伴的病人鞠躬送行時，Oba也會低頭跟著一起鞠躬，Oba 早已成為大德的一員，撫慰陪伴病人與家屬。

台北榮總護理部下午舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會，安寧共照師黃茱楹分享在專業領域的感動人心的故事。記者林伯東／攝影
台北榮總護理部下午舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會，安寧共照師黃茱楹分享在專業領域的感動人心的故事。記者林伯東／攝影
台北榮總護理部下午舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會，希望護理師能為大眾帶來更光明的未來。記者林伯東／攝影
台北榮總護理部下午舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會，希望護理師能為大眾帶來更光明的未來。記者林伯東／攝影
台北榮總護理部下午舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會，護理長劉雅芬分享在專業領域的感動人心的故事。記者林伯東／攝影
台北榮總護理部下午舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會，護理長劉雅芬分享在專業領域的感動人心的故事。記者林伯東／攝影
台北榮總護理部下午舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會。全台第一隻駐點在安寧病房的輔助治療犬Oba，也在記者會亮相。記者林伯東／攝影
台北榮總護理部下午舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會。全台第一隻駐點在安寧病房的輔助治療犬Oba，也在記者會亮相。記者林伯東／攝影
台北榮總護理部下午舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會，護理師楊淑娟分享在專業領域的感動人心的故事。記者林伯東／攝影
台北榮總護理部下午舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會，護理師楊淑娟分享在專業領域的感動人心的故事。記者林伯東／攝影

護理師 導盲犬 團隊

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