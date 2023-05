「有護理師 才有未來」北榮籲投資護理持續創造價值

台北榮總護理部下午舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會,希望護理師能為大眾帶來更光明的未來。護理師一直以來除本職工作外,更「當責」的執行許多任務,所以護理師是應該被尊重、受保護,希望呼籲社合大眾願意投資護理,讓護理持續創造無限的價值。

其中北榮還有全台第一隻駐點的輔助治療犬。北榮大德病房於105年7月,在台灣導盲犬協會的推動下,開始導入導盲犬轉職為輔助治療犬,陪伴病人的照護,並推動每兩週一次,每次兩小時,以活動形式,讓輔助治療犬進入大德病房療癒病人及家屬,成效十分良好,於是積極推動轉型,讓Oba 成為全台第一隻駐點在安寧病房的輔助治療犬。