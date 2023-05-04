「有護理師 才有未來」北榮籲投資護理持續創造價值
台北榮總護理部下午舉行「Our Nurses. Our Future. 有護理師 才有未來」記者會，希望護理師能為大眾帶來更光明的未來。護理師一直以來除本職工作外，更「當責」的執行許多任務，所以護理師是應該被尊重、受保護，希望呼籲社合大眾願意投資護理，讓護理持續創造無限的價值。
其中北榮還有全台第一隻駐點的輔助治療犬。北榮大德病房於105年7月，在台灣導盲犬協會的推動下，開始導入導盲犬轉職為輔助治療犬，陪伴病人的照護，並推動每兩週一次，每次兩小時，以活動形式，讓輔助治療犬進入大德病房療癒病人及家屬，成效十分良好，於是積極推動轉型，讓Oba 成為全台第一隻駐點在安寧病房的輔助治療犬。
107年10月，經過三個月的訓練，護理師劉曉菁與副護理長楊婉伶正式成為輔助治療犬Oba 的合格的寄養家庭，108 年2月開始，Oba 正式開始工作，由兩位護理師輪流每天帶著Oba一起上班，參與團隊運作及服務，增加陪伴病人及家屬的時間與機動性，提供更高品質的服務。劉曉菁護理師表示，當大德病房團隊帶著Oba為每天陪伴的病人鞠躬送行時，Oba也會低頭跟著一起鞠躬，Oba 早已成為大德的一員，撫慰陪伴病人與家屬。
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