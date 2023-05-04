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桃竹苗徵才活動5月開跑 近萬職缺薪資上看10萬

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署5月在桃竹苗地區一連舉辦9場次徵才活動。圖／勞發署桃竹苗分署提供
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署5月在桃竹苗地區一連舉辦9場次徵才活動。圖／勞發署桃竹苗分署提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署5月在桃竹苗地區一連舉辦9場次徵才活動，分別是11日中壢場、苗栗場及新竹場、12日桃園場、16日竹北場、17日苗栗場、23日中壢場、24日桃園場和26日中壢場，釋出近萬個優質職缺，最高薪資上看10萬，歡迎尋職朋友們踴躍參加。

9場次徵才活動邀請台灣積體電路製造、宜特科技、昇陽國際半導體、優你康光學、台灣美日先進光罩及聯合骨科器材股份有限公司等269家知名企業，招募軟韌體研發工程師、專案管理師、軟體網頁工程師等，還有內外場人員、業務人員及行政人員，及海外事業及行銷業務主管職，其中宇辰系統科技更開出上看10萬薪資，招募圖控PLC管理職人才，歡迎求職朋友把握機會。

其中11日有3場徵才活動，中壢場為青年專場；另新竹場因考量母親節即將來臨，當日新竹就業中心與新竹榮民服務處徵才現場將贈送香皂花康乃馨花束給前來求職民眾，讓大家前來參加徵才活動外還可以感染母親節的節慶氣氛；苗栗場也將提供超過300個職缺，歡迎求職者把握機會。

12日桃園場活動主題為旅宿業及青銀共創；16日竹北場現場活動還特別設置了免費現場棚拍證件照服務；17日苗栗場結合面試技巧課程，現場提供民眾預擬面試技巧，讓求職更加無往不利。

桃竹苗分署長林淑媛表示，因應畢業季到來，各家廠商紛紛釋出職缺求才，勞動部特別辦理多場徵才活動，協助求職求才雙方媒合，歡迎青年朋友把握機會參加現場徵才活動，透過面對面晤談找到理想工作，也可洽在地就業中心了解最新職缺以及徵才活動訊息，或上台灣就業通網站及撥打免付費客服專線0800-777-888詢問。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署5月在桃竹苗地區一連舉辦9場次徵才活動。示意照。圖／勞發署桃竹苗分署提供
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署5月在桃竹苗地區一連舉辦9場次徵才活動。示意照。圖／勞發署桃竹苗分署提供

徵才活動 求職 新竹

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