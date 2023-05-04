限時5天！7-ELEVEN「安心取」店取網購包裹限量送7元購物金

瞄準5月母親節、6月端午節應景的生鮮、美食宅商機，為解決地方商家與微型創業家低溫商品寄件不易、行銷資源有限2大痛點，即日起7-ELEVEN藉由「安心取」、「賣貨便」兩大領先業界服務神助攻！「安心取」持續響應政府防詐騙政策、與全民站在同一陣線防範詐騙，5月7日至5月11日限時5天推出店取網購包裹限量送7元7-ELEVEN購物金活動，預估將送出千萬行銷資源助商家衝業績。

不僅如此，7-ELEVEN「賣貨便」為提供商家更多元配送服務、助商家擴大網購可販售之商品結構，除了持續提供冷凍、常溫商品配送服務外，擴增「冷藏包裹店到宅」、「澎湖冷凍交貨便雙向通」2大冷鏈物流服務，提供綿密的寄件服務據點、穩定的冷鏈配送品質、多元配送模式；即日起至5月30日更策畫「小資男女大作戰」主題行銷活動，提供合作賣家結帳輸碼免運、限量滿額折價券、限量滿6,000元送600元購物金等多元行銷資源。

7-ELEVEN「安心取」服務為許多小資網購族的生活小確幸、微型創業家的免費行銷資源，自2021年推出以來累積送出1.8億元購物金，不僅不定期推出取貨送購物金活動，更響應政府反詐騙政策，透過「門市端預防性宣導」、「安心取線上申訴平台」兩大策略協助防範詐騙包裹。詐騙案件頻傳，門市店員於第一線預防性宣導，7-ELEVEN更多次接獲顧客來電表揚，顧客領取疑似詐騙包裹時，店員溫馨提醒、防患於未然，成為社區最美好的一道風景。

因應5月母親節、6月端午節網購24小時隨時取貨需求，全台7-ELEVEN門市於5月7日至5月11日推出到店取貨可獲得7元7-ELEVEN購物金，限量150萬組，OPEN POINT會員報電話號碼或刷會員條碼，還能直接將購物金存入OPEN POINT App中，不怕小白單遺失，還能節省紙張浪費。

7-ELEVEN為解決微型創業家經營社群宅生意須「整理運送資訊」、「承擔匯款風險」、「負擔額外費用」、「彙整帳務訂單」4大痛點，自2018年領先同業推出秒懂易上手的數位創業神器「賣貨便」，更於2021年4月領先業界推出「冷凍交貨便」服務，全民皆可就近到巷口的7-ELEVEN寄取件，解決日常冷凍寄取件不便之痛點，同時賣貨便的微型創業家也能輕鬆做起冷凍宅生意，帶動7-ELEVEN全門市冷藏包裹店取服務快速成長，累計服務賣家數達上百萬名、協助近2,000萬個賣場開站、吸引5,500萬人次下單，串聯逾6,700家7-ELEVEN門市，成為買賣家離家最近、最便利的接單寄取件服務平台，即日起更新增「冷藏包裹店到宅」、「澎湖冷凍交貨便雙向通」雙重低溫配送服務，首波開放賣貨便平台買賣家搶先體驗，助社群創業家將母親節甜點、端午節粽子就近門市寄、安心送到消費者手中。

7-ELEVEN「賣貨便」為超商首創整合金流、物流、資訊流的社群開店服務平台，更藉由店到宅、「交貨便」雙重寄取件模式，持續擴大配送溫層、助創業家擴大可販售的商品結構，店到宅服務串聯全台7-ELEVEN門市與黑貓宅急便專業的多溫層物流車隊系統，提供創業家24小時就近到7-ELEVEN門市寄件、買家不出門就能收包裹的店到宅配送服務，除了既有的常溫、冷凍包裹店到宅服務外，即日起獨家推出「冷藏包裹店到宅」服務，吸引有需求、還未加入賣貨便的商家加入，同時開拓已合作商家可經營的商品結構、做大宅經濟。