快訊

永康男墜樓命案...檢警相驗他腰部有槍傷 母哭：被從13樓丟下來

誠品松菸店接棒24小時書店 勝出關鍵與十大亮點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登山熱吸「高山觀光客」卻留滿地垃圾 一張圖曝台灣山林慘況

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
能高安東軍縱走路線能高主後的舊山屋營地滿布垃圾，引起山友熱議討論。圖／臉書社團「登山通報站」Jason Chang提供
能高安東軍縱走路線能高主後的舊山屋營地滿布垃圾，引起山友熱議討論。圖／臉書社團「登山通報站」Jason Chang提供

近年登山熱，其中能高安東軍縱走被譽為「一生必朝聖縱走路線」，但登山客爆量帶進大量垃圾，登山好手「三條魚」詹喬愉2021年曾率隊淨山10天清出逾200公斤垃圾，還給山林乾淨面貌，未料山友近期拍下一張該路線營地照，又見垃圾滿布，有人指出「此生必去」吸引一堆「高山觀光客」，不僅能高安東軍，幾乎台灣登山健行、縱走路線等普遍都是如此，台灣山林慘況引熱議。

能高安東軍縱走位於南投縣與花蓮縣交界，「能高」是指最北邊的能高山，「安東軍」則為最南邊的安東軍山，該縱走路線沿途高山湖泊分布、草坡綿延，甚至能遇見水鹿覓食，不少山友稱之為「一生必朝聖縱走路線」，成國內熱門登山路線。

「三條魚」詹喬愉是國內知名女性登山家，她2020年帶隊挑戰能高安東軍縱走時發現高山垃圾問題嚴重，隔年發起淨山行動，並於5月親率11人志工團隊再次上山，而為期10天的淨山行程，竟清出了超過200公斤的山林垃圾，讓人重新看見最乾淨的能高安東軍縱走，未料才2年時間，又遭大量垃圾入侵。

張姓山友上個月攀登能高安東軍縱走，近期在臉書社團「登山通報站」貼出一張舊山屋營地滿布垃圾的照片，讓人看了超傻眼，他PO文表示，「此生必去，最美的高山湖泊縱走路線」，地上還有酒瓶玻璃，腳若在高山上被穿剌受傷就挫屎了。

該PO文也因此引發熱議，不少山友狠酸「這是垃圾場吧」、「台灣最美的風景？！」「有人的地方就有垃圾」、「山神也哭哭」等痛批亂丟垃圾的行為，更紛點出不僅能高安東軍縱走，其實各地高山營地、縱走路線也一樣，早已被大量垃圾占據。

此外，更有人認為就是掛了「此生必去」、「台灣人必做」等稱號，加上網路推波助瀾，吸引一堆不做功課、不訓練、想親山不懂愛山、肯負重上山沒本事把垃圾帶下山的「高山觀光客」，再這樣下去，別說外國人不想去，垃圾山更恐揚名國際山界，除希望上山民眾要有公德心外，也盼單位能設法協助改善。

而因能高安東軍縱走橫跨南投、花蓮，針對高山垃圾問題，花蓮林管處表示，該縱走屬費時6天以上、須攜帶重裝備的困難級路線，許多領隊、山友行程間為減輕負擔，隨意棄置垃圾，其中其轄管的能高主後的舊山屋營地因位居偏遠，造成清潔管理不易，後續將加強勸導，並定期進行清潔工作。

花蓮林管處也呼籲，對於不遵守無痕山林的行為感到遺憾且強力譴責，盼所有登山者、領隊及協作共同負起責任，近期也將聯合南投林管處共同辦理淨山活動，並加強宣導落實遵守無痕山林。南投林管處也呼籲，民眾親近山林的同時，要有公眾自律，共同愛護環境，一起努力保護高山地區的脆弱環境。

山友

延伸閱讀

女神田馥甄2天1夜攻頂玉山 好物不藏私驚見8千登山鞋偽業配

山難、山屋與觀光：能高安東軍的死亡與登山環境反思

網紅挺孕肚登山骨折道歉了！卻遭質疑：有空拍片、沒空找恩人？

連假登山事故頻傳 玉管處籲山友不越級挑戰並勇於撤退

相關新聞

誠品松菸店接棒24小時書店 勝出關鍵與十大亮點曝光

誠品董事長吳旻潔今日公布接棒誠品信義店24小時不打烊的新店點，誠品生活松菸店以獨具一格雙重優勢及十大亮點勝出。下半年將進...

台南38.8度 鄭明典驚訝：38度都出現了 南部近山區很熱

天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機...

採檢獎勵金500元只獲9元？王必勝：至少300元要給採檢人員

過去新冠疫情嚴峻時期，醫護人員忙翻天，包括除了急診PCR採檢爆滿，每天醫護也得赴社區採檢站輪班，中央流行疫情指揮中心訂定...

影／綠島金梭魚「群游」奇觀 連縣長也讚嘆分享

台東綠島龜灣及石朗海域這2個月來，出現成千上萬隻金梭魚「群游」的奇觀，潛水客拍下影像紀錄，縣長饒慶鈴昨也收到外地朋友傳來...

北捷又出包！南勢角站轉轍器異常列車脫班

台北捷運中和新蘆今12時53分許發生異常，南勢角站因轉轍器異常影響列車運行，列車停靠及候車時間將增加。北捷表示，趕時間的...

不讓行人罰6千、恢復13項檢舉 道交條例修正目標7月上路

立法院上月通過《道路交通管理處罰條例》共34條修正案，其中包括提高未停讓行人罰則提高至6000元、恢復人行道違停等13項...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦