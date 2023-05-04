登山熱吸「高山觀光客」卻留滿地垃圾 一張圖曝台灣山林慘況

近年登山熱，其中能高安東軍縱走被譽為「一生必朝聖縱走路線」，但登山客爆量帶進大量垃圾，登山好手「三條魚」詹喬愉2021年曾率隊淨山10天清出逾200公斤垃圾，還給山林乾淨面貌，未料山友近期拍下一張該路線營地照，又見垃圾滿布，有人指出「此生必去」吸引一堆「高山觀光客」，不僅能高安東軍，幾乎台灣登山健行、縱走路線等普遍都是如此，台灣山林慘況引熱議。

能高安東軍縱走位於南投縣與花蓮縣交界，「能高」是指最北邊的能高山，「安東軍」則為最南邊的安東軍山，該縱走路線沿途高山湖泊分布、草坡綿延，甚至能遇見水鹿覓食，不少山友稱之為「一生必朝聖縱走路線」，成國內熱門登山路線。

「三條魚」詹喬愉是國內知名女性登山家，她2020年帶隊挑戰能高安東軍縱走時發現高山垃圾問題嚴重，隔年發起淨山行動，並於5月親率11人志工團隊再次上山，而為期10天的淨山行程，竟清出了超過200公斤的山林垃圾，讓人重新看見最乾淨的能高安東軍縱走，未料才2年時間，又遭大量垃圾入侵。

張姓山友上個月攀登能高安東軍縱走，近期在臉書社團「登山通報站」貼出一張舊山屋營地滿布垃圾的照片，讓人看了超傻眼，他PO文表示，「此生必去，最美的高山湖泊縱走路線」，地上還有酒瓶玻璃，腳若在高山上被穿剌受傷就挫屎了。

該PO文也因此引發熱議，不少山友狠酸「這是垃圾場吧」、「台灣最美的風景？！」「有人的地方就有垃圾」、「山神也哭哭」等痛批亂丟垃圾的行為，更紛點出不僅能高安東軍縱走，其實各地高山營地、縱走路線也一樣，早已被大量垃圾占據。

此外，更有人認為就是掛了「此生必去」、「台灣人必做」等稱號，加上網路推波助瀾，吸引一堆不做功課、不訓練、想親山不懂愛山、肯負重上山沒本事把垃圾帶下山的「高山觀光客」，再這樣下去，別說外國人不想去，垃圾山更恐揚名國際山界，除希望上山民眾要有公德心外，也盼單位能設法協助改善。

而因能高安東軍縱走橫跨南投、花蓮，針對高山垃圾問題，花蓮林管處表示，該縱走屬費時6天以上、須攜帶重裝備的困難級路線，許多領隊、山友行程間為減輕負擔，隨意棄置垃圾，其中其轄管的能高主後的舊山屋營地因位居偏遠，造成清潔管理不易，後續將加強勸導，並定期進行清潔工作。

花蓮林管處也呼籲，對於不遵守無痕山林的行為感到遺憾且強力譴責，盼所有登山者、領隊及協作共同負起責任，近期也將聯合南投林管處共同辦理淨山活動，並加強宣導落實遵守無痕山林。南投林管處也呼籲，民眾親近山林的同時，要有公眾自律，共同愛護環境，一起努力保護高山地區的脆弱環境。