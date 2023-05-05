遠百 母親節嚴選輕奢高顏值蛋糕 獻給全天下最美麗的母親

遠東百貨徐雪芳總經理（中）、林彰豐營運長（右二）、湯治亞財務長（右一）、劉志成企畫長（左二）、超市餐飲部陳佑任協理（左一），共同參與2023年母親節蛋糕嚴選。 圖／遠百 提供

說到什麼是年度季節限定非吃不可，「母親節蛋糕」肯定是其中不可或缺的，每年挑選好吃又好看的母親節蛋糕，是國人普遍重視的節日儀式。

遠東百貨針對採買需求推出《母親節禮品首選》專刊，蒐羅台灣各地知名、特色蛋糕。遠百總經理徐雪芳每年都參與母親節蛋糕選品，代表其重視程度。尤其挑選的蛋糕在乎表裡兼備、內外皆美，走輕奢高顏值路線，先把優質選手代表精選出列，方便消費者依口味、審美輕鬆挑選。

★台北文華東方酒店「綻放之愛」尊寵禮盒組

以養顏聖品玫瑰燕窩為基底，搭配清爽的紅心芭樂優格奶霜與糖煮紅石榴蘋果，並以巧克力製成華麗的粉紅色牡丹花為點綴，7吋蛋糕售價2,480元，另外，今年還特別推出唯美永生花花禮組合以及搭配草莓玫瑰果醬的尊寵禮盒組，尊寵禮盒組建議售價4,680元。僅限台北文華東方酒店文華餅房預購後，即日起至5月14日現場取貨。

台北文華東方酒店「綻放之愛」。 圖／遠百 提供

★台南遠東香格里拉飯店「花漾」

以韻味十足的台灣大葉烏龍茶戚風蛋糕為底，搭配帶有花香的法國拉馥隄耶紅漿果荔枝奶餡，以及苗栗桂花釀製的桂花安努爾幕斯，以低糖豆沙餡純手工捏製成花朵綴飾，每一口都充滿濃郁炭焙茶香及花果香。7吋建議售價2,500元、限量50顆。

台南遠東香格里拉飯店「花漾」。 圖／遠百 提供

★SALON DE THE de Joël Robuchon侯布雄法式茶點沙龍「傾心」

以特選覆盆子口味，結合綿密的馬鞭草水蜜桃慕斯與水蜜桃果凍，開啟的一系列酸酸甜甜的滋味，特別以心形造型呈現，外圈包裹焦糖巧克力及杏仁角，代表著媽媽全心全意、毫不保留的愛。5吋建議售價1,280元，遠百信義A13、遠百寶慶、板橋大遠百、遠百板橋中山即日起至5月14日限定販售。

侯布雄法式茶點沙龍「傾心」。 圖／遠百 提供

★SweetChen「金箔燕窩生乳酪蛋糕」

嚴選頂極南洋燕盞手工現燉，保留燕窩條絲原貌與溫潤彈性口感，一入口能從紅冰糖的凝凍中，感受到高份量燕窩絲條，真材實料。燕窩凝凍之下是以手工拼貼的食用金箔與輕乳酪蛋糕，呈現優雅的尊貴感。6吋建議售價3,680元，

SweetChen「金箔燕窩生乳酪蛋糕」。 圖／遠百 提供

★Dolce Vita多茄米拉創意甜點「月之女神」

洛神花與莓果的相遇，是母親節限定商品。酸甜的覆盆子淋面下是乳酪蛋糕主體，底層是蓬鬆柔軟的戚風蛋糕，內餡是洛神花與覆盆子特調慕斯，呈現清爽酸甜的味道。建議售價799元。

多茄米拉創意甜點「月之女神」。 圖／遠百 提供

★GREEN BAKERY「珍珠蘋果皇后蛋糕」-純素

蘋果是最常被賦予「平安祝福」的水果，今年特別以代表平安的蜜蘋果內餡夾心，搭配特製焦糖醬，設計出一款風味與外觀都雅緻母親節蛋糕，帶給母親最棒的平安祝福。6吋建議售價1,380元。

GREEN BAKERY「珍珠蘋果皇后蛋糕」。 圖／遠百 提供

★宮內廳御用達「東京蘋果蛋糕禮盒」

使用信州富士蘋果和瀨戶內檸檬，加入奶油濃郁的費南雪蛋糕，添加獨門秘方焦糖風味，連續獲得2021、2022年Monde金賞獎，是最佳伴手禮首選。8入建議售價880元。

宮內廳御用達「東京蘋果蛋糕禮盒」。 圖／遠百 提供

★沐甄豆「雙色芋泥生起士蛋糕」

選用大甲芋頭，搭配美國NBA奶油起士、紐西蘭鮮奶油製作。第一口咬下是綿密芋泥餡，搭配雪白生起士，芋香與奶香同時入口，如濃郁冰淇淋的口感，焦香餅乾底豐富了層次，再以開心果碎的堅果尾韻收尾。7吋建議售價1,190元。

沐甄豆「雙色芋泥生起士蛋糕」。 圖／遠百 提供

★微笑天使烘焙「義式乳酪蛋糕」

在母親節吃個暖心的蛋糕，用行動支持弱勢。社團法人台中市身心障礙者福利關懷協會創立之初，為提供培養訓練的實習場所，讓身心障礙孩子靠己力逐夢。6吋建議售價599元。

微笑天使烘焙「義式乳酪蛋糕」。 圖／遠百 提供

★瀾島「不靠海的日子禮盒」

主打在地小農新鮮果物製成，招牌的花型檸檬塔，此款分別有抹茶塔、百香果塔、70%巧克力塔各3入，呈現最佳滋味口感的品嚐先後順序依序為百香果、抹茶、巧克力。9入建議售價780元。

瀾島「不靠海的日子禮盒」。 圖／遠百 提供

【遠百母親節禮品優惠】

使用遠百APP＋綁定HAPPY GO卡購買遠百《母親節禮品首選》專刊商品，單筆消費滿888元以上，即贈100元美食抵用券一張，兩件以上可享9.5折優惠。即日起至2023年5月14日在全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」專櫃販售(嘉義店在6樓FET專櫃)。

全台遠東百貨異國食品館「FE21' World Gourmet」遠百信義A13 02-77500888 分機8222遠百寶慶店 02-23816088 分機321板橋大遠百 02-77054205 分機8802板橋中山店 02-89525678 分機8275遠百桃園店 03-3359811 分機3302遠百竹北店 03-6223168新竹大遠百 03-5233121 分機6502台中大遠百 04-37022168 分機3222遠百嘉義店 05-2365137 分機8222台南大遠百 06-2098999 分機6606高雄大遠百 07-9728888 分機6646遠百花蓮店 03-8355588 分機8860