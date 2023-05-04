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台中葡萄受3月低溫釀災 估減產逾3成 開放申請現金救助

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中巨峰葡萄受3月鋒面影響，造成單偽結果(無籽葡萄)，農委會、農業局視察後，預估將減產超過3成。圖／台中市政府提供
台中巨峰葡萄受3月鋒面影響，造成單偽結果(無籽葡萄)，農委會、農業局視察後，預估將減產超過3成。圖／台中市政府提供

今年氣候異常，影響台中巨峰葡萄花穗授粉授精不良，出現高比例單偽結果的無籽葡萄，屬遲發性災損農糧署、中市農業局等單位勘查，確認損害率達救助標準，預估將減產逾3成；損害率達2成以上農友，可攜證件向受災地區公所申請10萬元現金救助。

台中新社、東勢區盛產巨峰葡萄，種植面積約406公頃，但今年3月受鋒面、低溫影響，導致巨峰葡萄花穗授粉受精不良，出現較高比例單偽結果的無籽葡萄情形，屬遲發性災損。

農業局日前會同行政院農業委員會農糧署、台中區農業改良場及當地區公所現場勘查，確認損害率達救助標準，預估將減產超過3成。

農委會昨公告，台中市為農業天然災害現金救助地區，即日起至15日，損害率達2成以上農友，可攜相關證件，向受災地區公所申請每公頃10萬元現金救助。農業局另將補助復耕資材，每公頃1萬元。

農業局表示，申請人為土地所有權人者，應附土地登記謄本；若申請人非土地所有權人者，應附土地登記謄本，並檢附委託經營契約書或租賃契約書或土地使用同意書等相關證件，向受災地區公所提出申請。

台中巨峰葡萄受3月鋒面影響，造成單偽結果(無籽葡萄)，農委會、農業局視察後，預估將減產超過3成。圖／台中市政府提供
台中巨峰葡萄受3月鋒面影響，造成單偽結果(無籽葡萄)，農委會、農業局視察後，預估將減產超過3成。圖／台中市政府提供

災損 農糧署 低溫

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