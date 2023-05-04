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民代反映列車班次不足 桃捷：8月中恢復疫情前水準

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
民眾陳情A7體育大學站尖峰時間車廂非常擁擠，希望可以增開加班車。桃捷公司回應，預計8月中將班次恢復至疫情前的水準。圖／議員李宗豪辦公室提供
民眾陳情A7體育大學站尖峰時間車廂非常擁擠，希望可以增開加班車。桃捷公司回應，預計8月中將班次恢復至疫情前的水準。圖／議員李宗豪辦公室提供

桃園捷運公司機場捷運線貫穿雙北及桃園，已成為重要的通勤路線，今年3月運量已達到242萬2946人次，較2月成長約40萬人次，但有民眾向民代陳情A7體育大學站尖峰時間車廂非常擁擠，希望可以增開加班車。桃捷公司董事長沈志藏回應，目前司機員正在訓練中，預計8月中先將班次恢復至疫情前的水準。

桃捷公司董事長沈志藏說明，疫情的時候，因為減班，所以有部分司機員離職，今年4月有招考司機員，預計8月中可以訓練完成，班次將可恢復到疫情前的水準，恢復普通車、直達車約7分鐘1班的水準。

沈志藏說，目前當務之急是要恢復疫情前的目標，桃捷車隊現有直達車11輛、普通車20輛，應可以滿足旅運需求。因目前公司負債30億，仍屬於虧損狀態，目前沒有自主採購列車的計畫。

有民眾反應是否能調派台北、高雄的捷運列車支援，捷運公司說明，捷運車輛皆設有車載號誌系統，須與軌道號誌系統匹配，車站月台門、列車車門及列車才能自動運行，捷運現行號誌系統，不同車輛無法在機捷系統軌道運行。

議員李宗豪表示，台北捷運的尖峰時段為早上7點至9點，晚上5點至7點半，約4至6分鐘一班。而桃園捷運早上時段目前都是15分鐘一班，僅新增7點36分的加班車，無法有效疏運上班的人潮，1200月票7月就要上路，希望桃捷公司能夠增開班次。

機場捷運 疫情 桃捷

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