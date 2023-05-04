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擴大非典型就業 4年投入160億預算

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

勞動部要擴大協助非典型就業，增加正職、取得重點執照等方案，協助80萬青年就業！勞動部4日於行政院會後記者會推出「青年就業方案第二期」，要用4年、160億的預算，透過強化產業與大專生媒合，降低青年失業率，填補製造業職缺，輔導青年從服務業等低薪產業轉行。

勞動部勞發署署長蔡孟良說，111年工作狀況以製造業職缺7.7萬個最多，另約70%青年偏好投入服務業，造成薪資偏低及不穩定就業，會透過方案加強青年對重點產業認識，協助青年克服跨域就業的技術門檻。

關注非典型勞動

勞動部說，「投資青年就業方案」第二期與第一期比較，由8個部會擴大為11個部會共同參與，新增納入數位發展部、國家科學及技術委員會及金融監督管理委員會等3部會，同時擴大預算規模達4年（112到115年）160億元，協助青年就業人數由75萬人增加為80萬人。

在方案策略上，第二期則聚焦於青年職涯發展、人力供需、青年失業、青年低薪與從事非典型就業等受關注青年就業議題，提出「定方向」、「增人才」、「促就業」、「爭好薪」、「轉正職」5大目標及策略措施，績效指標亦由2項增加為8項，以對焦青年就業議題。

新增6大方案

勞動部新增6項措施包括：提升大專青年預聘計畫、初次尋職青年及非典型就業青年就業協助措施、協助青年進入重點產業、取得重點產業技術士證及穩定就業獎勵、跨部會強化青年創業協助等。希望能降低與OECD國家的失業率與勞參率差距，增加大專特定學門招生名額與提升轉正職比例。

蔡孟良表示，我國青年失業率雖已從金融海嘯時的10%下降到8%左右，但與OECD國家仍有差距，希望透過此方案，將青年與整體失業率倍數從2.28倍降低至2倍，青年失業率要下降0.42%與OECD國家持平，增加重點產業就業人數1.1萬人，並提高合作平台求才的利用率至70%。

圖說：勞動部4日推出「青年就業方案第二期」。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

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