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助口腔癌患者新生活 衛福部試辦跨專業照護計畫

中央社／ 台北4日電

口腔癌為台灣男性十大常見癌症之一，影響患者生活及社交。衛福部口腔司推動「口腔癌個案個人化復健模式發展試辦計畫」，提供跨專業團隊照護模式，預計試辦一年、收案80人，將逐步推廣。

口腔癌主要好發於男性，是台灣男性十大常見癌症之一。根據衛生福利部癌症登記報告，光是109年初次診斷為口腔癌人數就達8277人，且罹患口腔癌除影響患者張口咀嚼、吞嚥及言語表達外，也常造成患者顏面外觀或功能缺損，影響生活及社交。

為幫助患者重建癌後新生活，衛福部口腔健康司自去年12月起至今年12月，與奇美醫療財團法人柳營奇美醫院、台北醫學大學附設醫院合作「口腔癌個案個人化復健模式發展試辦計畫」。

口腔司副司長賴向華今天在「健康從口開始」記者會致詞指出，試辦計畫結合醫師及跨專業團隊發展各階段的照護模式，在團隊介入後，個案咀嚼吞嚥功能獲得具體的改善，並提供病人及家屬照護支持。

賴向華會後接受媒體聯訪表示，試辦計畫主要針對口腔癌第4期、開刀完後續還有復健、化療等需求的重度患者，經費共新台幣300萬元、預計至少收案80人，目標是建立完整機制，目前柳營奇美已先收案20人，北醫附醫也將開始收案。

柳營奇美醫院牙醫部部長蔣維凡受訪說明，多數患者反映最大困擾在於進食，另外就是因為接受治療的關係，也會出現肩頸僵硬的問題，於是團隊以「張口、咀嚼、吞嚥、脖子、清潔」5個關鍵字，各自搭配3到5個動作設計復健運動，將逐步推廣、擴大造福病友。

衛福部提醒，研究指出使用菸品、檳榔是國人口腔癌發生的主要原因，另藥癮個案因用藥習慣，部分藥物亦可能增加罹患癌症的風險。

針對30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸民眾、18歲以上至未滿30歲有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，衛福部每2年補助1次口腔黏膜檢查，符合資格者只要持健保卡至牙科或耳鼻喉科等特約醫療院所，即可接受篩檢服務。

口腔癌 患者 復健

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