口腔癌影響進食、肩頸活動 衛福部推復健試辦計畫

口腔癌為台灣男性十大常見癌症之一，罹患口腔癌除手術等治療影響個案顏面外觀外，也受病灶部位影響，咀嚼、吞嚥、言語表達甚至肩頸活動都受到限制，影響生活及社交。因此衛福部口腔司從去年12月起選定台北醫學大學附設醫院及台南柳營奇美醫院進行「口腔癌個案個人化復健模式發展試辦計畫」，提供跨專業團隊照護模式。預計試辦一年、至少收案80人，未來將逐步推廣。

口腔癌為台灣男性十大常見癌症之一，根據衛福部癌症登記報告，光是109年初次診斷為口腔癌人數就達8277人。口腔癌主要好發於男性，發生年齡中位數為58歲，個案多屬青壯年，因此復健對於癌症預後、生活品質及重返社會至為重要。

承接計畫的柳營奇美醫院牙醫部部長蔣維凡表示，由於口腔癌患者手術完，後續可能因為化療等情形，組織受破壞而纖維化，導致進食困難、肩頸僵硬；又因為進食困難，在營養攝取也出現問題。因此需要納入復健、營養、社工等跨專業團隊的照護。

蔣維凡說，多數患者反映最大困擾在於進食，因此團隊以口訣「張小燕伯爵」（張嚼嚥脖潔），也就是「張口、咀嚼、吞嚥、脖子、清潔」5個關鍵字設計復健動作，協助病人恢復。

計畫前期除了設計標準化復健教材以利推廣外，也嘗試針對不願到院治療的病人進行居家照護，未來也考慮納入地區醫院或基層診所，以利未來出院病患下轉。

口腔司副司長賴向華表示，試辦計畫主要針對口腔癌第4期、開刀完後續還有復健、化療等需求的重度患者，經費共新台幣300萬、預計至少收案80人，目標是建立完整模式後推廣至各醫院。目前柳營奇美已先收案20人，北醫附醫也將於5月開始收案。