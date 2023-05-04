環團拋2030無煤台灣主張 稱經濟部早能做到

我國現行能源比例以燃煤為占比最高。台灣健康空氣行動聯盟（台健盟）、彰化縣醫療界聯盟今（4）舉行記者會，拋出「2030無煤台灣」主張，且依照經濟部的計畫，早就可以做到。

台健盟理事長葉光芃說，2022年均價的台電燃煤每度發電成本3.57元，燃氣每度發電成本3.29元，同時期太陽光電的每度電發電成本2.77元，台電未計的外部化健康成本最高、碳排係數最高的煤電，現階段來看已不具市場競爭力。台電急速汰煤，此時不做更待何時？

獨立研究員洪昇邦分析，攤開經濟部的能源計畫，早已隱含2030年完全脫煤的達成路徑。經濟部喊出2030年再生能源光加風45GW，若能順利達成，即可取代目前6成的煤電，而台電在未來5年間增氣、減煤、去核的電源開發計畫，算起來則剛好約可以取代剩下的四成。要是經濟部的能源計畫是玩真的，2030無煤台灣是可以實踐的目標，經濟部毫無迴避訂出脫煤時程的理由。

時代立委陳椒華說，這幾年政府希望減煤，就太陽光能的部分，有些國家會立法新的建築要有太陽能屋頂，舊的會逐年編列預算推動，顯然經濟部在此處可以再加油。2021、2022連續兩年用煤量增加，今年編的只比去年少了18萬噸的煤，政府減煤並不務實，編了很多用煤預算，政府一定要有決心，才能夠具體把除役、脫煤的政策訂出。

陳椒華說，經濟部能源局應加速「再生能源條例」修法，推動太陽能屋頂，其實台灣非常多屋頂可以做，譬如每個社區的活動中心、學校、大樓等都可以。

台電代表回應，每年購煤量都在降低，現在是轉型期，每年也都有機組在除役，增氣的部分比減煤多，用氣量編列比去年多了100多萬公噸，編列預算時不是先去考慮到成本，而是看機組開放情況。減煤有固定路徑，要搭配相關建設，例如天然氣接收站的期程、燃氣機組的期程，才有辦法把燃煤（比例）往下調整。

經濟部能源局代表則回應，政策須以務實為前提，盡量做到乾淨家園，要確保穩定供電，能源政策要兼顧各方，未來方向是發展再生能源，不再開發燃煤電廠，以燃氣電廠為主。