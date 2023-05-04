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評再生醫療爭議 吳明賢：徒法不能自行應回到病患身上

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導

再生醫療法草案爭議不斷，連法案催生者都對法案狀況感到失望。台大醫院院長吳明賢今出席中研院「招商暨人才與技術媒合會」表示，草案正反雙方意見都在理，但應回到病人身上，由誰來把關、病人利益受損該如何補償？

「再生醫療法草案」以及「再生醫療製劑條例草案」在立院經歷2度朝野協商都未達共識。學者、專家提出再生醫療雙法5大爭議，首先為新法通過後，醫院可設立或與生技公司合作再生醫療；細胞治療上路5年，但衛福部始終未公布上百個案治療成果；再生醫療製劑僅進行人體臨床二期試驗；再生醫療製劑未取得食藥署藥證，一旦患者死亡或出現重大副作用，無法申請藥害救濟；「再生醫療審議會」權責不明，有如太上皇機關。

吳明賢以「恩慈療法」比較再生醫療法，他表示，恩慈療法中病患可加入臨床試驗，且多數病人毋須付費，兩者都有把關；再生醫療目前則像是瞎子摸象，聽起來成功率高，實際仍無法篤定，病人卻要在這樣情況下花費鉅款。

「徒善不足以為政，徒法不足以自行」吳明賢說，修法是為了提供病患希望，立意良善但還是得回到醫療本質，若病患利益受損，誰來補償？同時，再生醫療要以藥品還是技術進行管理，藥品製作得經PIC/S GMP認證，但生物細胞產品要如何控管，此外仍有許多利益衝突。

台大醫院 患者 食藥署

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