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台南38.8度 鄭明典驚訝：38度都出現了 南部近山區很熱
天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市地區，嘉義縣近山區或河谷，花蓮縣、台東縣縱谷為黃色燈號。
根據氣象局資料，台南市北寮下午12時40分38.8度，屏東縣春日38.4度，高雄市內門37.7度。
中央氣象局長鄭明典說，38度都出現了，南部近山區很熱，提醒注意。
避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。
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