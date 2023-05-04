快訊

澳交換生「老鼠藥中毒」案情不單純？ 外媒：台灣警方已介入調查

北捷又出包！南勢角站轉轍器異常列車脫班

解讀克里姆林宮「無人機爆炸」：刺殺普丁？假旗行動？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南38.8度 鄭明典驚訝：38度都出現了 南部近山區很熱

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市地區，嘉義縣近山區或河谷，花蓮縣、台東縣縱谷為黃色燈號。本報資料照片
天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市地區，嘉義縣近山區或河谷，花蓮縣、台東縣縱谷為黃色燈號。本報資料照片

天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市地區，嘉義縣近山區或河谷，花蓮縣、台東縣縱谷為黃色燈號。

根據氣象局資料，台南市北寮下午12時40分38.8度，屏東縣春日38.4度，高雄市內門37.7度。

中央氣象局長鄭明典說，38度都出現了，南部近山區很熱，提醒注意。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市地區，嘉義縣近山區或河谷，花蓮縣、台東縣縱谷為黃色燈號。圖／氣象局提供
天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市地區，嘉義縣近山區或河谷，花蓮縣、台東縣縱谷為黃色燈號。圖／氣象局提供

高溫 屏東縣 氣象局

延伸閱讀

梅雨首波鋒面周日快閃 鄭明典：萬事俱備只欠西南風

北風下來了 鄭明典：氣溫舒適 強降雨條件暫時消退

雲圖一團紫色對流 鄭明典：今年有點遲到、台灣再晚一點才開始

鄭明典一張圖看PM2.5分布 環保署持續發布空汙紅色警示

相關新聞

台南38.8度 鄭明典驚訝：38度都出現了 南部近山區很熱

天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機...

採檢獎勵金500元只獲9元？王必勝：至少300元要給採檢人員

過去新冠疫情嚴峻時期，醫護人員忙翻天，包括除了急診PCR採檢爆滿，每天醫護也得赴社區採檢站輪班，中央流行疫情指揮中心訂定...

不讓行人罰6千、恢復13項檢舉 道交條例修正目標7月上路

立法院上月通過《道路交通管理處罰條例》共34條修正案，其中包括提高未停讓行人罰則提高至6000元、恢復人行道違停等13項...

新冠站第一線採檢只領9元 衛福部：醫院拆帳問題

國內挺過三年多的新冠疫情，靠醫護站在第一線幫忙採檢、抗疫。因此指揮中心也特別提供防疫人員津貼、醫療機構獎勵金，卻爆出有醫...

北捷又出包！南勢角站轉轍器異常列車脫班

台北捷運中和新蘆今12時53分許發生異常，南勢角站因轉轍器異常影響列車運行，列車停靠及候車時間將增加。北捷表示，趕時間的...

高雄台南37.7度！ 氣象局亮橙燈 3縣市恐飆38度極端高溫

中央氣象局發布高溫資訊（橙色），天氣高溫炎熱，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦