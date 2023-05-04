台南38.8度 鄭明典驚訝：38度都出現了 南部近山區很熱

天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市地區，嘉義縣近山區或河谷，花蓮縣、台東縣縱谷為黃色燈號。

根據氣象局資料，台南市北寮下午12時40分38.8度，屏東縣春日38.4度，高雄市內門37.7度。

中央氣象局長鄭明典說，38度都出現了，南部近山區很熱，提醒注意。