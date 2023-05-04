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打詐綱領升級1.5 跨部會與地方協力

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院4日大動作推出「打詐綱領1.5」，盼精準打擊詐騙。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
行政院4日大動作推出「打詐綱領1.5」，盼精準打擊詐騙。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

行政院推打詐綱領1.5，要強化打詐力道。行政院4日公布「打詐綱領1.5」，並以「1合、2清、3減、4面與5不」等策略打擊詐騙，包括境外來電警示、新增人頭帳戶罪、廣告實名制與推動電信隱碼等措施，減少民眾接觸詐騙、誤信詐騙與損失。

5策略打詐

行政院發言人羅秉成表示，雖然去年政院有推出「打詐綱領1.0」，但在行政院長陳建仁上任後，要求進行期中檢討，因此4日推出「打詐綱領1.5」，盼透過「1合、2清、3減、4面與5不」等策略減少民眾損失，並以多元管道打擊詐騙。

1合為跨部門、領域合作打擊詐騙；2清是上游清源、下游清淤，加強詐欺查器；3減是透過攔截境外來電、新增「人頭帳戶罪」等手段，減少民眾對詐騙的接觸、誤信與財產損失；4面是由內政部、金管會、NCC與法務部推出打詐政策；5不則是提醒民眾面對詐騙要「不接、不聽、不看、不傳與不信」。

防堵金流、納管業者

內政部表示，在1.5綱領中，會新增縣市打詐地方隊；法務部官員說，會透過強化阻斷金流、遏止組織犯罪、下架詐騙廣告與成立打詐中心因應；金管會表示，會對第三方支付業者建立客戶審查機制、納管虛擬資產業者控管金流；NCC則指出，會新增公益簡訊專用平台、隱碼防護服務，與電信業合作強化打詐。

有記者問到，與社群平台業者合作的狀況如何？內政部長林右昌表示，有跟Meta與Google合作建立下架詐騙廣告的通道，未來合作會繼續，並加強橫向聯繫，刑警局也會針對不同的詐騙樣態進行更新與掌握。

有記者提到，民眾關心詐騙的定罪率與遭詐騙財產能否返還比例，法務部官員回應指出，目前詐騙定罪率約80%-90%，略低於一般犯罪96%，未來會透過《洗錢防制法》等法律修訂，強化定罪率，至於金額部分，因為個案認定困難，尚未有統計。

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