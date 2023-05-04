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國人不健康餘命8.4年 賴清德看好這產業有潛力成護國神山

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
副總統賴清德（左）今天出席「首屆長照租賃輔具精品獎頒獎典禮與開幕」。記者林俊良／攝影
副總統賴清德（左）今天出席「首屆長照租賃輔具精品獎頒獎典禮與開幕」。記者林俊良／攝影

台灣輔具暨長期照護大展今起至5月7日在台北南港覽館一館展出，副總統賴清德、衛福部次長王必勝等受邀出席開幕典禮。賴清德致詞表示，根據國健署統計，國人平均餘命約88歲，不健康餘命為8.4年，等於國人平均10%的壽命是不健康的，包括需要占床、生活中需要輪椅或他人照顧，長照2.0提供專業服務、輔具等，而醫療及健康產業等各界應該共同合作，打造健康台灣，台灣健康產業也有潛力成為另一座護國神山。

賴清德表示，若台灣人口老化趨勢不變，2025年將達到超高齡社會，政府要做的面向很多，包括讓資深國民能健康積極地參與，老也能成為寶，不因退休而無法為社會貢獻，我們要改變觀念，社會要提供多元開放空間讓長者參與，讓長者持續為國家社會貢獻心力。

賴清德說，在照顧面向，蔡總統上任後推動長照2.0，衛福部在前任部長陳時中、現任部長薛瑞元及次長王必勝努力下，順利建置長照系統，陸續邁向完整階段。2016年之前，全國長照據點約700個左右，現在1萬2000個據點，讓國人看得到、找得到、用得到。另外一學區一日照中心，也已經從205個達到887個，覆蓋率達到84%。

賴清德說，長照服務員人數也從2萬多人達到9萬多人，不僅人數增加，薪水也增加，2016年前薪水不到3萬，在蔡總統上任後，積極建立新制度，讓照服員薪水提高，提高到3萬2000、3萬4000甚至4萬，希望建立出好的制度，讓長照服務人在這體系中照顧資深國民。

賴清德表示，工欲善其事，必先利其器，根據國健署統計，國人平均餘命大概88歲，不健康餘命8.4年，等於國人平均約10%的壽命是不健康的，可能占床、生活中需要輪椅輔助照顧，除了長照2.0，醫療及健康產業等各界應該共同合作，打造健康台灣，「我認為台灣健康產業是有潛力成為另一座護國神山」。

國立陽明交通大學ICF暨輔助科技研究中心主任李淑貞表示，今年集結190個國內外知名輔具長照品牌，使用530個攤位，展出超過3000款最新輔具長照設備及智慧照顧方案，因應疫情解封，有來自日本、英國、丹麥、美國、德國、越南、泰國、中港澳等國際單位共襄盛舉，完整呈現世界級輔具及長期照護完整產業鏈，讓世界看見台灣長期照護產業的龐大量能。

李淑貞表示，配合國際與國內長期照顧輔具供應以租賃為主之政策，帶動國內租賃輔具產品開發與應用，國立陽明交通大學ICF暨輔助科技研究中心與臺灣智慧樂齡照護創新科技產業大聯盟（TATISI）合作，舉辦首屆「長照租賃輔具精品獎」評選，特別跨海邀請日本介護保險福祉用具給支付首席顧問專家，The Associatioforchnic AidsATA五島清國部長共擔評審，選出優選12家廠商、26項產品，與佳作18家廠商、28項產品，展期也規劃3場優選廠商產品發表會，帶動高齡科技產業發展的巨大社會與經濟效益。

副總統賴清德今天在「首屆長照租賃輔具精品獎頒獎典禮與開幕」致詞。記者林俊良／攝影
副總統賴清德今天在「首屆長照租賃輔具精品獎頒獎典禮與開幕」致詞。記者林俊良／攝影
副總統賴清德（前排中），今天出席「首屆長照租賃輔具精品獎頒獎典禮與開幕」致詞。記者林俊良／攝影
副總統賴清德（前排中），今天出席「首屆長照租賃輔具精品獎頒獎典禮與開幕」致詞。記者林俊良／攝影

長照 賴清德 薪水

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