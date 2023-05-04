注意！微電車台中加強取締 今年底前掛牌免收450元規費
微型電動二輪車(微電車)去年底納管，新車需審驗合格、掛牌、投保強制險才能上路。交通部公路總局台中監理所今天說，為鼓勵微電車納管，今年底前納管免收450元牌照和行照規費，台中監理所也與警方合作加強未掛牌的微電車的攔檢、取締。
台中區監理所說，政府在去年11月30日納管微電車，依據道路交通管理處罰條例第69條之1第2項及第4項規定，微電車必須審驗合格新車需審驗合格、領用牌照，以及投保強制汽車責任保險後，才能合法行駛道。
台中區監理所說明，與台中市政府警察局交通警察大隊跨機關合作，在台中市微電車經常行駛出入路口與各大工業區內，針對未掛牌微電車輛加強攔檢查核與取締，為了保障微電車騎乘合法權益，請尚未請領牌照的微電車車主，盡快完成牌照領用程序。
台中區監理所楊聰賢所長說，台中區監理所(含轄屬監理單位)都有提供有微電車預約到點辦理領牌的服務，歡迎市民來電監理單位預約領牌，監理單位將會與預約民眾在約定的時間地點，到現場提供貼心服務，而且即日起至今年12月31日止辦理「使用中微型電動二輪車領牌登記」免徵規費450元，歡迎市民多加利用。
台中區監理所提醒，民眾新購買微電車時，由微電車銷售店家準備相關領牌資料(例如:領牌登記書、發票、出廠證明及安審文件)，與微電車車主身分證件並投保強制汽車責任保險後，即可在各地監理所(站)辦理領牌；已在使用微電車的民眾，可持微電車來歷證明、統一發票(如有遺失得由原車主以切結方式辦理)，再持車主相關身分資料證件與微電車車輛至監理所(站)，辦理實車查核無誤並完成投保後即可領照。
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