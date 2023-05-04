台南農改場6日辦「瓜果食農嘉年華」歡迎親子品嘗西瓜

台南區農業改良場今天宣布6日舉辦「2023瓜果食農嘉年華」，以「食農展藝 瓜果爭豔」為主題，設計適合全家參與的多項親子食農體驗活動，歡迎民眾來品嘗西瓜、DIY手作藝術品、了解各式蔬菜品種，「深度體驗當季瓜果風采」。

活動當天種苗業者展示各類瓜果品種，會場以當季各式瓜果植株及果實主題布置，「呈現豐饒意象，同時具有潛在教育效果」。活動有許多適合親子一同参與的食農教育互動體驗，還有趣味並富知識性食農實境解謎闖關活動，適合全家一同完成關卡任務。

DIY區教民眾利用西瓜皮及當季蔬果製作出美味、清爽佳餚還有瓜葉藍晒創作、酪梨寶寶 DIY、食農親子著色畫、絲瓜絡手作飾品等多項體驗，讓參與民眾手作時更了解植物樣態。另外在推廣大樓設置食農教育靜態展示區，展示食農教材、教具等，要讓民眾沈浸食農教育的氛圍，詳情可查詢台南區農業改良場官網。

台南農改場長楊宏瑛指出，「瓜果食農嘉年華」由場方與台灣種苗政進協會主辦，農友社會福利基金會贊助，睽建兩年將以嶄新樣貌呈現。配合食農教育推動，以「食農展藝 瓜果爭豔」為活動主軸，規畫多場食農體驗活動。