3年疫情未來是重要歷史 台史博推出線上疫情生活展覽

新冠肺炎疫情趨緩，但回顧3年來的點滴，是很多人一輩子難忘的回憶，國立台灣歷史博物館在過程中，陸續蒐集相關資料，期待在百年後或更久之後，這段過程能被記憶，即日起推出國家文化記憶庫2.0網站的線上展覽「那些年我們一起抗疫的日子」，還有與中研院等單位共同建立的「COVID-19影像與敘事」網站，共同回顧。

台史博指出，在疫情發生沒多久，2020年5月6日，館方就在臉書發文，啟動「COVID-19（新冠肺炎）物件蒐集計畫」，之後並與中央研究院資訊科學研究所、拾穗者文化，合作推出「COVID-19影像與敘事」網站。其中「COVID-19影像與敘事」網站因應疫情趨緩，已於今年4月10日停止收件，此網站由民眾自行上傳、記錄，收藏有486筆資料，從簡短的說明到長篇的心情抒發，充分展現了3年多來的防疫生活樣態。

台史博表示，疫情期間蒐集來的珍貴資料，已經策劃成國家文化記憶庫2.0網站的線上展覽「那些年我們一起抗疫的日子」。其中有各界提供的防疫物件，像是各色的口罩、停辦的展演活動門票、記錄媽祖降駕神諭的防疫公告、電影海報畫師顏振發畫的「防疫大作戰」巨幅海報，以及來自麻豆國小學生寫的疫情聯絡簿等約300件，近百名的提供者。

而為了反思防疫政策的影響，台史博還拜訪醫護團體、航空業、運輸業、身心障礙、移工等工會或協會，試著記錄他們的故事，並上傳到記憶庫網站。隨著5月1日疫情指揮中心的解編，臺史博期待後續接洽與蒐藏指揮中心相關物件，目前已取得指揮官的背心。

台史博表示，從這些防疫資料，看到在疫情期間人與人之間拉開距離，產生不同以往的交際與消費管道；人們在防疫物資缺乏之時，發揮創意巧手製作各式工具；從社區到公共場所處處可見的防疫公告是臺灣社會的日常風景；口罩是防疫工具也是新時尚；民間以行動感謝海外疫苗的應援，也透過防疫成效讓全世界看見臺灣；各式宗教活動調整原有的方式，這場人間瘟疫，神、人共同齊心抗疫。