3年疫情未來是重要歷史 台史博推出線上疫情生活展覽
新冠肺炎疫情趨緩，但回顧3年來的點滴，是很多人一輩子難忘的回憶，國立台灣歷史博物館在過程中，陸續蒐集相關資料，期待在百年後或更久之後，這段過程能被記憶，即日起推出國家文化記憶庫2.0網站的線上展覽「那些年我們一起抗疫的日子」，還有與中研院等單位共同建立的「COVID-19影像與敘事」網站，共同回顧。
台史博指出，在疫情發生沒多久，2020年5月6日，館方就在臉書發文，啟動「COVID-19（新冠肺炎）物件蒐集計畫」，之後並與中央研究院資訊科學研究所、拾穗者文化，合作推出「COVID-19影像與敘事」網站。其中「COVID-19影像與敘事」網站因應疫情趨緩，已於今年4月10日停止收件，此網站由民眾自行上傳、記錄，收藏有486筆資料，從簡短的說明到長篇的心情抒發，充分展現了3年多來的防疫生活樣態。
台史博表示，疫情期間蒐集來的珍貴資料，已經策劃成國家文化記憶庫2.0網站的線上展覽「那些年我們一起抗疫的日子」。其中有各界提供的防疫物件，像是各色的口罩、停辦的展演活動門票、記錄媽祖降駕神諭的防疫公告、電影海報畫師顏振發畫的「防疫大作戰」巨幅海報，以及來自麻豆國小學生寫的疫情聯絡簿等約300件，近百名的提供者。
而為了反思防疫政策的影響，台史博還拜訪醫護團體、航空業、運輸業、身心障礙、移工等工會或協會，試著記錄他們的故事，並上傳到記憶庫網站。隨著5月1日疫情指揮中心的解編，臺史博期待後續接洽與蒐藏指揮中心相關物件，目前已取得指揮官的背心。
台史博表示，從這些防疫資料，看到在疫情期間人與人之間拉開距離，產生不同以往的交際與消費管道；人們在防疫物資缺乏之時，發揮創意巧手製作各式工具；從社區到公共場所處處可見的防疫公告是臺灣社會的日常風景；口罩是防疫工具也是新時尚；民間以行動感謝海外疫苗的應援，也透過防疫成效讓全世界看見臺灣；各式宗教活動調整原有的方式，這場人間瘟疫，神、人共同齊心抗疫。
學校的教學現場也受到了不小的衝擊，上課期間每天要量體溫、噴酒精，在停課不停學的措施中，課程與活動的線上化變成學生的回憶；戴口罩的人們、公共場所的清消工作、空蕩的街頭場所、排隊購買防疫物資的人龍以及搶購一空的貨架等等成為疫情下獨特的風景。
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