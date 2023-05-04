醫師質疑採檢獎金僅9元 衛福部：拆帳問題

COVID-19防疫降階，有醫師指出，一名醫學中心護理人員採檢獎金僅9元。衛福部今天說，採檢獎金每案500元，6成由醫院按比率分配給醫護，9元可能是人員較多、出勤程度不同。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒持續3年時間，眾多醫護辛苦守在最前線。隨COVID-19終於在5月1日改類降階，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰近日在臉書（Facebook）秀出一張截圖表示，一個醫學中心的護理人員，一個月辛苦第一線幫忙採檢上百名疑似患者，最後就是領到這個數字「新台幣9元」的採檢獎金，難怪醫療人員要走上街頭抗議。

衛生福利部醫事司司長劉越萍今天接受媒體聯訪表示，根據「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」，完成採檢及通報者，每一案獎勵費用500元，其中6成、300元應分配予採檢相關人員。

劉越萍說，9元可能是醫院內部拆帳問題，這也牽涉醫護人數及參與程度等，「透明機制是重點」，通常是因醫院沒有公布分配機制讓員工知道，才會引起糾紛，目前還在了解中，若醫護人員有疑慮，可透過如部長信箱管道申訴。

此外，劉越萍表示，由於醫院內部人員也會流動，如何讓機制更完善，都會定期抽查，目前正對醫院抽查110年部分，了解哪些醫院有類似狀況，接下來會透過網絡向醫院重申公布透明機制。