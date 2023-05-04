快訊

澳交換生「老鼠藥中毒」案情不單純？ 外媒：台灣警方已介入調查

北捷又出包！南勢角站轉轍器異常列車脫班

解讀克里姆林宮「無人機爆炸」：刺殺普丁？假旗行動？

醫師質疑採檢獎金僅9元 衛福部：拆帳問題

中央社／ 台北4日電

COVID-19防疫降階，有醫師指出，一名醫學中心護理人員採檢獎金僅9元。衛福部今天說，採檢獎金每案500元，6成由醫院按比率分配給醫護，9元可能是人員較多、出勤程度不同。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒持續3年時間，眾多醫護辛苦守在最前線。隨COVID-19終於在5月1日改類降階，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰近日在臉書（Facebook）秀出一張截圖表示，一個醫學中心的護理人員，一個月辛苦第一線幫忙採檢上百名疑似患者，最後就是領到這個數字「新台幣9元」的採檢獎金，難怪醫療人員要走上街頭抗議。

衛生福利部醫事司司長劉越萍今天接受媒體聯訪表示，根據「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」，完成採檢及通報者，每一案獎勵費用500元，其中6成、300元應分配予採檢相關人員。

劉越萍說，9元可能是醫院內部拆帳問題，這也牽涉醫護人數及參與程度等，「透明機制是重點」，通常是因醫院沒有公布分配機制讓員工知道，才會引起糾紛，目前還在了解中，若醫護人員有疑慮，可透過如部長信箱管道申訴。

此外，劉越萍表示，由於醫院內部人員也會流動，如何讓機制更完善，都會定期抽查，目前正對醫院抽查110年部分，了解哪些醫院有類似狀況，接下來會透過網絡向醫院重申公布透明機制。

COVID-19 醫師 醫學

延伸閱讀

採檢獎勵金500元只獲9元？王必勝：至少300元要給採檢人員

新冠站第一線採檢只領9元 衛福部：醫院拆帳問題

過勞台灣人？工程師咳綠痰「白血球狂飆1萬8」 醫：年輕人很少這麼嚴重

兒科住院醫師招聘 比往年更冷

相關新聞

台南38.8度 鄭明典驚訝：38度都出現了 南部近山區很熱

天氣高溫炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機...

採檢獎勵金500元只獲9元？王必勝：至少300元要給採檢人員

過去新冠疫情嚴峻時期，醫護人員忙翻天，包括除了急診PCR採檢爆滿，每天醫護也得赴社區採檢站輪班，中央流行疫情指揮中心訂定...

影／綠島金梭魚「群游」奇觀 連縣長也讚嘆分享

台東綠島龜灣及石朗海域這2個月來，出現成千上萬隻金梭魚「群游」的奇觀，潛水客拍下影像紀錄，縣長饒慶鈴昨也收到外地朋友傳來...

北捷又出包！南勢角站轉轍器異常列車脫班

台北捷運中和新蘆今12時53分許發生異常，南勢角站因轉轍器異常影響列車運行，列車停靠及候車時間將增加。北捷表示，趕時間的...

不讓行人罰6千、恢復13項檢舉 道交條例修正目標7月上路

立法院上月通過《道路交通管理處罰條例》共34條修正案，其中包括提高未停讓行人罰則提高至6000元、恢復人行道違停等13項...

新冠站第一線採檢只領9元 衛福部：醫院拆帳問題

國內挺過三年多的新冠疫情，靠醫護站在第一線幫忙採檢、抗疫。因此指揮中心也特別提供防疫人員津貼、醫療機構獎勵金，卻爆出有醫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦