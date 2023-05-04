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高雄台南37.7度！ 氣象局亮橙燈 3縣市恐飆38度極端高溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
天氣高溫炎熱，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣、台東縣縱谷為黃色燈號。本報資料照片
天氣高溫炎熱，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣、台東縣縱谷為黃色燈號。本報資料照片

中央氣象局發布高溫資訊（橙色），天氣高溫炎熱，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣、台東縣縱谷為黃色燈號。

根據氣象局觀測資料顯示，高雄市內門、台南市北寮中午12時都出現37.7度高溫，台南市玉井37.1度。

今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東半部地區及午後西半部山區有零星短暫陣雨，明天金門及馬祖為多雲短暫陣雨；今天馬祖及明天金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

明天各地為多雲到晴，僅東半部地區及午後西半部山區有可能出現零星短暫陣雨，氣溫偏高，留意會有局部高溫出現，注意防曬並多補充水份。

周六鋒面接近，天氣轉趨不穩定，東半部地區及午後中南部山區有局部短暫陣雨，北部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，北部地區愈晚降雨機率愈高，外出攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴，氣溫仍然偏高。

周日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，中部以北、東北部地區普遍有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周一東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；降雨逐漸趨緩，西半部局部短暫雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨。

下周二、下周三東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫稍回升；東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

11日至13日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
未來降雨趨勢。圖／氣象局提供
未來降雨趨勢。圖／氣象局提供

馬祖 高溫

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