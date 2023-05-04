夏季用電高峰將近 台電籲洗濾網省電

夏季用電高峰要來啦！台電總經理王耀庭4日於台電記者會表示，冷氣是用電最兇的家電，民眾只要清洗濾網、汰換節能家電，就能有效節電。他也強調，近期再生能源逐步發展，光電發電高峰為白天，將會針對用電大戶轉移用電與生產時程，提高節電效能。

記者會現場邀請表演團體，穿上類似於年獸般的表演服，一邊敲鑼打鼓，一邊高喊著要打倒「吃電怪獸」，製造熱絡氣氛。

針對鴻海創辦人提出，每個縣市都可以「蓋一座小型核電廠」，王耀庭回應說，目前核能的技術都還在發展設計階段，但到施工階段的技術都還在持續檢討當中，尋求社會共識仍舊是大問題。此外，「核廢料」的處理問題，也需要社會更多的討論。

目標節電20億度

台電指出，政府與台電近年積極推動節電，去年台電就發出逾10億元的節電獎勵金，全年節電度數更達18億度，等同減少90萬噸的碳排放。

王耀庭表示，預估今年用電高峰會落於7月中下旬，預計用電量將達4100萬瓩，與去年差不多，但台電已經積極調度所有機組，確保夏天供電穩定。台電指出，今年用電量會隨季節電價挪移，預估節電效果可以再擴大，節電目標上看20億度。

洗濾網能省電

他說，因應2050年淨零趨勢，會大力發展再生能源，並投資儲能範疇。他指出，除了「能源效率拉高」，因太陽光電發電量有時段的差異，更應該「調整需求端的用電需求」，如電動車充電或工廠用電的時間，都是可以研議的方法。

台電更表示，盛夏將至，開冷氣變得不可或缺，但只要能定期清洗濾網、將溫定設定於26到28度並搭配循環扇，就能省下不少電費。

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