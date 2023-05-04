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採檢獎勵金500元只獲9元？王必勝：至少300元要給採檢人員

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
衛福部次長王必勝。記者許政榆／攝影
衛福部次長王必勝。記者許政榆／攝影

過去新冠疫情嚴峻時期，醫護人員忙翻天，包括除了急診PCR採檢爆滿，每天醫護也得赴社區採檢站輪班，中央流行疫情指揮中心訂定相關獎勵措施，但胸腔科醫師蘇一峰今於臉書指出，某醫學中心護理師竟然只獲得9元採檢獎勵金，讓他怒批「侮辱性極強」。對此，衛福部次長王必勝今出席活動受訪表示，採檢費用是500元，至少有300元要分給採檢人員，至於醫院如何分配，需要進一步了解。

王必勝表示，中央採檢規定者有一個，採檢費用是500元，至少有300元要分給採檢人員，這些費用我們撥給醫院後，醫院會進行分配，「沒有所謂的9元」、「沒有人會去訂9元這種費用」，至於醫院如何分配，會請醫院再查明。

不過王必勝表示，醫院有時發放各類獎金、費用時，會採取「多退少補」，名目可能都是掛「採檢費用」，這類的行政作業在醫院很常見；此外每個醫院會針對每個人出力程度、執勤時間去精算，目前不知道醫院如何計算，會請同仁查是哪一家醫院。

蘇一峰也指出，因為醫院申請只能申報一項，當決定申請「確診照顧費用」一項，另外「採檢補助費用」就不給申報」，「所以如果有篩檢出陽性患者，這個患者住院被申報了，急診醫護就沒有採檢費用了。」

對此王必勝回應，這得看當時實際狀況，是否符合重複支領規定，「這也證明了，如果不能重複支領，那費用就是0，怎麼會有9元？有點弔詭」。

近日台灣屢爆缺藥危機，蘇一峰也指出，用於急救心律不整心跳加速的藥物「腺苷酸」（Adenosine）傳全台缺貨，且無替代藥物，而食藥署「西藥供應資訊平台」在4月28日也發出公告，因「Adenosine注射劑型」藥品短缺，徵求有意願供應之廠商。

王必勝表示，通報平台有接獲相關通報，這部分我們在了解中，如果是沒有替代藥品的，會啟動專案進口，或是徵求願意提供廠商，都會儘速處理。據他了解，近期平台約接獲400多件通報缺藥，其中180多件已處理完畢，200多件處理中，當中有替代藥品。

王必勝 患者 疫情

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