西半部擴散條件差 中部、雲嘉南12處空氣品質亮橘燈

國內疫情趨緩，政府政策也逐漸鬆綁，許多民眾已回歸正常生活。一名網友表示家裡附近的小吃攤及店家紛紛倒店，令他不禁疑惑，「一堆疫情都撐下來的店，怎麼現在開始狂倒」，引起不少網友熱烈討論。

2023-05-04 10:43