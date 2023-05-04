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西半部擴散條件差 中部、雲嘉南12處空氣品質亮橘燈
今天環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積，截至今中午11時止，全台總計12個空品測站亮「橘燈」。環保署提醒，中部、雲嘉南地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。
依照環保署監測資料及氣象局今早10時氣象資料顯示，今天風場為東南風至偏南風，西半部擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，高屏午後因南風較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；馬祖及夜晚西半部地區可能有局部霧或低雲影響能見度。
環保署表示，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
5日環境風場為偏南風，雲嘉南以北位於下風處，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，高屏因南風較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。
清晨西半部地區可能有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
6日環境風場為偏南風至西南風，雲嘉南以北位於下風處，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；高屏因南風較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。
宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。
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