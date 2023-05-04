新冠站第一線採檢只領9元 衛福部：醫院拆帳問題

國內挺過三年多的新冠疫情，靠醫護站在第一線幫忙採檢、抗疫。因此指揮中心也特別提供防疫人員津貼、醫療機構獎勵金，卻爆出有醫護只領到「9元採檢獎勵金」。衛福部醫事司長劉越萍表示，採檢完一件撥給500元，當初就規定六成需撥給相關人員，恐為醫院內部拆帳問題而出現這樣的金額。

網紅醫師蘇一峰在臉書貼出某醫護人員帳戶截圖，控訴醫學中心護理人員1個月來，衝第一線辛苦幫忙採檢上百位疑似患者，最後竟只有領到「9元」，直呼：「侮辱性極強的一個數字...其實很多醫療人員是0元...你能不生氣不難過嗎？」

根據「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」，劉越萍表示，採檢完一件撥給500元，當初就規定六成，也就是300元應分配給採檢相關人員。

她表示，會出現這樣的數字可能是醫院協助採檢和通報人員較多，或是依照出勤時間和參與程度分配，出現拆帳問題。因此針對通案，之前便一直要求醫院需將分配比例對內透明公開；醫事司也持續針對申請金額較多或是收到較多抱怨的醫院進行抽查。

至於個案部分，劉越萍表示，醫護人員如有疑慮可透過申訴管道，醫事司會再了解該醫院的狀況。