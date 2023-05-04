不讓行人罰6千、恢復13項檢舉 道交條例修正目標7月上路

立法院上月通過《道路交通管理處罰條例》共34條修正案，其中包括提高未停讓行人罰則提高至6000元、恢復人行道違停等13項檢舉項目，總統府3日發布總統令。交通部表示，因此次修正條文較多，有5、6個子法需配套修正，另需要系統建置，目標7月上路，確切日期尚未定案。

立法院4月通過《道路交通管理處罰條例》部分修正案，修法重點包括「提高未停讓行人罰責」、「通盤檢討違規記點制度」、「提高無照駕駛罰則」、「加重危險駕駛罰則」。

交通部表示，此次修正條文較多，須配合5、6個子法修正、系統建置，另涉及道安講習、違規記點、裁罰系統等調整，工作密項多，會跟相關單位分工全力完成，目標7月上路。

此次修法在未禮讓行人部分，納入未劃設行人穿越道的交叉路口，罰鍰上限從3600元提高至6000元。在無照駕駛部分，提高罰鍰上限從1萬2000元到2萬4000元，拒絕稽查而逃逸，加重罰則上限至4萬5000元。

針對危險駕駛部分，道路蛇行、嚴重超速、惡意逼車、拆除消音器等危險駕駛，罰鍰上限從2萬4000元調高到至3萬6000元，並新增在國道及快速道路違規迴車、倒車、逆向行駛等態樣。

新增民眾檢舉項目部分，包括在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道等違規臨時停車；行近未設紅綠燈的行人穿越道，不減速慢行；起駛前，不讓行進中車輛、行人優先通行；不注意來、往行人，或轉彎前未減速慢行；倒車前未顯示倒車燈光，或倒車時不注意其他車輛或行人聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，在後跟隨急駛；在公共場所出、入口或消防栓前停車等。

檢討違規記點制度部分，記點累計期間由半年延長至1年，1年內記點每達12點，吊扣駕駛執照2個月；駕駛人可自費參加講習扣抵點數，1年僅能扣抵2點；增訂逕行舉發案件被通知人為自然人或非自然人且未指定主要駕駛人或未辦理歸責他人，改記汽車違規紀錄或加倍罰鍰處罰規定；延長因未辦理歸責而改記汽車違規紀錄累計期間。

為避免汽車行駛一般道路時有機件脫落釀公安危險，汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，處汽車駕駛人1000元以上6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行；若有致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

另也增訂古董車得領用專用牌照，需依規定時間、路線或區域內行駛及其違反規定罰責；增訂吊扣期間行駛致吊銷牌照者，應於原受吊扣處分期滿，始得再依受吊銷處分期間後方得重新領照等規定。