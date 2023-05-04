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澳洲交換生恐吃小吃誤食老鼠藥？ 專家曝不可能原因

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
交換生誤食老鼠藥一開始被誤會是台灣小吃，招名威批不可能，老鼠藥很硬吞不下去。圖／翻攝自招名威臉書
交換生誤食老鼠藥一開始被誤會是台灣小吃，招名威批不可能，老鼠藥很硬吞不下去。圖／翻攝自招名威臉書

24歲澳洲交換生肖雷（Alex Shorey）因不明原因誤食老鼠藥，經醫院證實為超級華法林中毒。有教授表示，超級華法林質地很硬，一般人很難咬得動一開始有人將錯推給台灣小吃很壞心，店家也不會分辨不出老鼠藥，學生如何中毒，恐只有他自己清楚。

中原大學生物科技學系副教授招名威表示，澳洲交換生誤食超級華法林這件事是很離奇的，超級華法林的質地非常硬，且設計給老鼠吃的東西，一般人根本不可能會咬得動，不可能會發生在小吃食物裡。

不過有人質疑若吞下去怎麼辦，招說，到底一年有多少人是吃到地攤的老鼠藥而死，幾乎沒聽過，不至於會有商家傻傻分不清楚老鼠藥和食材的差異，除非他們要殺人。

招表示，華法林本身是心臟科藥物，主要用於患有心瓣或心血管毛病的病人。它能透過抑制維他命K凝血因子的活化程序而達至其減低血液凝固能力的效果，可以避免因血液凝固而阻塞血管。

招說，超級華法林和華法林的作用機轉相似，但藥力卻是華法林的一百倍，而且殘留在人體的時間也較華法林長得多，由數星期至數個月不等，毒性相當猛烈。更具滲透能力，能被人體胃腸道、皮膚及呼吸系統迅速吸收，就算戴上手套拿藥，藥力仍可穿過手套，被皮膚吸收，引發中毒。

招指出，在急性中毒的情況下，超級華法林的抗凝血功能會在服用後36小時才發揮，醫護人員會於病人誤服滅鼠藥48至72小時內檢查其國際標準化比率，來確定病人有否凝血異常的危險性。凝血異常導致的出血症狀可涉及身體內外多個器官，如胃出血、腎臟出血、腦出血、中風、女性經血不止等，嚴重的足以致命。

招說，治療方法主要是為患者輸送新鮮血漿，以補充凝血因子，這方法雖能迅速於數小時內改正凝血異常，但效果難以持久。因此患者須同時接受維他命K1的補充，時間恐怕很長，需補充長達數周至數個月的大劑量維他命K1，直至患者的凝血功能回復正常為止。

老鼠 中毒 患者

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