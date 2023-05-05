“完蛋了”該如何因應？給您輕鬆解決「缺蛋」三大招！

雞蛋是一種價格親民的良好蛋白質來源，所謂良好的蛋白質指的是可以滿足人體所必需的胺基酸。蛋白質是由胺基酸所組成的大分子，在20種人體能消化吸收以及利用的胺基酸中，其中9種人體無法自行合成，必須藉由飲食補充，稱為必需胺基酸。含有這9種必需胺基酸且與人體蛋白質結構中必需胺基酸佔比接近的蛋白質就是完全蛋白質。完全蛋白質大部分都是來自動物，也就是肉類、蛋與乳品，大多數植物性食物是不完全蛋白質，而大豆是少數的完全蛋白質食物，它含有所有9種必需胺基酸。

在全球禽流感橫行及產蛋率下降等的因素下，雞蛋供不應求，民眾買不到雞蛋要怎麼補充良好的蛋白質？

輕鬆解決“完蛋”三大招

【第一招】：牛乳

完全蛋白質的良好來源，除了雞蛋之外，還有肉類及乳品；肉類需料理才能食用，但牛奶可以立即開來飲用，是個便利的好選擇。牛奶中的蛋白質主要由酪蛋白跟乳清蛋白組成，為肌肉合成的來源之一，可用於肌肉生長、幫助生長發育，有助於組織的修復。除了提供完整且優質的蛋白質之外，牛奶中也含有豐富的鈣質，且容易被人體吸收，是補充鈣質的好選擇。鈣質是構成骨骼、肌肉收縮和血液凝結方面的重要礦物質，若不額外攝取，則很難獲得足夠的鈣質；衛福部每日飲食指南建議每人每日應攝取1.5-2杯乳品，每杯240 c.c.的乳品約含240 mg的鈣質，就能輕鬆滿足鈣質需求。

光泉高鈣牛乳、富維他牛乳、優質蛋白牛乳，提供您營養素補給的多元選擇，補充鈣質、8種維生素、葉酸、菸鹼酸和牛奶蛋白，幫助身體營養均衡、活力充足一整天。 圖／光泉 提供

【第二招】：優酪

優酪是用牛奶添加乳酸菌發酵而成，保留了牛奶的營養特色，如：鈣質、優質蛋白質等，在發酵過程中，乳酸菌會把牛奶裡的大部分的乳糖轉換成乳酸，產生特殊口感及風味；另外，優酪在發酵過程中，部分蛋白質被分解為較小分子更好吸收，且發酵過程中產生的有機酸也能促進鈣質的吸收。最重要的是，優酪還有豐富的活性乳酸菌可以幫助調整腸道菌叢、維持消化道機能，使排便更順暢，進而調整體質喔！

光泉頂級鮮奶優酪使用100%國產牛乳發酵而成，百分百的純淨及美味，還有精選丹麥來源的A、B、S、L菌，可以幫助調整腸道細菌叢生態，幫助維持消化道機能；另~還有光泉無加糖希臘式優酪，蛋白質為光泉頂級鮮奶優酪的1.2倍，豐富您對營養的需求。

【第三招】：豆漿

大豆是為數不多的植物性完全蛋白質食品之一，包括豆腐、毛豆、豆漿等豆製品，都是良好的植物性蛋白來源，且有零膽固醇的優點，此外，大豆也含有大豆異黃酮，並可提供膳食纖維，可以增進飽足感、幫助維持消化道機能。

因此，如果希望在日常中豐富食物來源、增加更多植物性蛋白質，豆漿是一個不錯且方便的選擇。

光泉無加糖鮮豆漿 成分單純，每400mL約等於2顆雞蛋的蛋白質外，也榮獲國家健康食品認證，具有調節血脂的功能。經動物實驗結果: 有助於降低血中總膽固醇、有助於降低血中低密度脂蛋白膽固醇、有助於降低血中三酸甘油酯，可滿足更多健康方面的需求！

圖／光泉 提供

每種食物都有其營養價值，飲食多樣化可以確保主要的營養素攝入量，例如：蛋白質、碳水化合物和脂肪。多樣化的飲食也可以滿足人體對微量營養素的需求，例如：維生素和礦物質，雖然需要量不多，但對於我們體內生理機能的運作至關重要；飲食多樣化有助於增加必需微量營養素攝取的機會。

圖／光泉 提供

雖然雞蛋無可取代，但還是有許多食品可以補充雞蛋所提供的膳食營養素。不是只有蛋可以做料理，光泉產品也可以喔！

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