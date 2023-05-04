快訊

期刊先刊再審是未來大勢？學界論戰幾乎一面倒指出盲點

爺奶也想談戀愛！英國銀髮族交友軟體的心動人生

洋葱變罪人？麥當勞大麥克牛肉多放一味引暴動 網喊：改去漢堡王

再生醫療法草案 台大醫院院長：關注把關、補償機制

中央社／ 台北4日電

針對再生醫療法草案，台大醫院院長吳明賢今天表示，醫療要回到以病人為中心，目前民間主要關心的是「誰來把關」，及若有病人利益受到傷害誰來補償，都要進一步釐清。

立法院社會福利及衛生環境委員會日前就「再生醫療法草案」以及「再生醫療製劑條例草案」朝野協商，2度未達共識。

吳明賢今天出席國家生技研究園區「招商暨人才與技術媒合會」並接受媒體聯訪，被問及草案表示，支持、反對兩方都有道理，但任何的醫療都要回到起點，以病人為中心。

吳明賢說，現在民間比較關注的是誰來把關，過去有恩慈療法，多數不需要病人出錢，病人也可在走臨床試驗，這兩者都有把關；雖然再生醫療聽起來成功率很高，但其實仍是瞎子摸象，不確定會不會成功，卻要病人在這樣情況下花那麼多錢。

吳明賢指出，再生醫療要算藥品還是算技術，也是大家比較關心的一點，藥品製作需要經過PIC/S GMP認證，但細胞產品的產生要如何控管，是另一個問題；此外還有利益衝突問題。

吳明賢表示，修法是為了提供病人最大的希望，出發點立意良善，但徒善不足以為政、徒法不足以自行，還有要回到醫療本質，如果病人利益如果受到傷害，誰來補償，「第一線醫療比較關心的是這個，這些都需要再進一步釐清」。

台大醫院 生技

延伸閱讀

越股下檔有撐 逢回可布局富邦越南

每萬人只有13位醫師 雲林啟動遠距醫療自救

汽車排氣檢驗新制7月上路　車齡滿8年每2年需檢1次

台大醫院內拍片遭控「只想當網紅」 女實習生怒告男醫師結果出爐

相關新聞

不讓行人罰6千、恢復13項檢舉 道交條例修正目標7月上路

立法院上月通過《道路交通管理處罰條例》共34條修正案，其中包括提高未停讓行人罰則提高至6000元、恢復人行道違停等13項...

新冠站第一線採檢只領9元 衛福部：醫院拆帳問題

國內挺過三年多的新冠疫情，靠醫護站在第一線幫忙採檢、抗疫。因此指揮中心也特別提供防疫人員津貼、醫療機構獎勵金，卻爆出有醫...

雞蛋產量緩步恢復 農委會：近期超市賣場將取消限購令

根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3110萬隻，比上周3083萬隻增加27萬隻；雞蛋日產量為11萬3000箱，比...

梅雨季首波鋒面將至 周日白天由北而南降雨 氣溫跌幅10度

今天依舊高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，今天台灣附近受偏南風影響，水氣依然偏少，天氣型態與昨天類似，但東半部地...

澳洲交換生恐吃小吃誤食老鼠藥？ 專家曝不可能原因

24歲澳洲交換生肖雷（Alex Shorey）因不明原因誤食老鼠藥，經醫院證實為超級華法林中毒。有教授表示，超級華法林質...

一堆店疫情撐下來現在卻「狂倒」？ 網友揭原因：先收掉是對的

國內疫情趨緩，政府政策也逐漸鬆綁，許多民眾已回歸正常生活。一名網友表示家裡附近的小吃攤及店家紛紛倒店，令他不禁疑惑，「一堆疫情都撐下來的店，怎麼現在開始狂倒」，引起不少網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦