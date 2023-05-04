再生醫療法草案 台大醫院院長：關注把關、補償機制

針對再生醫療法草案，台大醫院院長吳明賢今天表示，醫療要回到以病人為中心，目前民間主要關心的是「誰來把關」，及若有病人利益受到傷害誰來補償，都要進一步釐清。

立法院社會福利及衛生環境委員會日前就「再生醫療法草案」以及「再生醫療製劑條例草案」朝野協商，2度未達共識。

吳明賢今天出席國家生技研究園區「招商暨人才與技術媒合會」並接受媒體聯訪，被問及草案表示，支持、反對兩方都有道理，但任何的醫療都要回到起點，以病人為中心。

吳明賢說，現在民間比較關注的是誰來把關，過去有恩慈療法，多數不需要病人出錢，病人也可在走臨床試驗，這兩者都有把關；雖然再生醫療聽起來成功率很高，但其實仍是瞎子摸象，不確定會不會成功，卻要病人在這樣情況下花那麼多錢。

吳明賢指出，再生醫療要算藥品還是算技術，也是大家比較關心的一點，藥品製作需要經過PIC/S GMP認證，但細胞產品的產生要如何控管，是另一個問題；此外還有利益衝突問題。

吳明賢表示，修法是為了提供病人最大的希望，出發點立意良善，但徒善不足以為政、徒法不足以自行，還有要回到醫療本質，如果病人利益如果受到傷害，誰來補償，「第一線醫療比較關心的是這個，這些都需要再進一步釐清」。