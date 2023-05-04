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有這3點症狀恐染急性A肝 醫師建議勤洗手、勿生食、多休息

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
大甲李綜合醫院肝膽腸胃科醫師賴大豊建議，避免吃生食，才不會染A肝。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院肝膽腸胃科醫師賴大豊建議，避免吃生食，才不會染A肝。記者游振昇／攝影

好市多販售的冷凍莓果，被驗出有A型肝炎病毒，A型肝炎潛伏期長，從感染到發病約15至50天，平均為28至30天，台中大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師賴大豊表示，如果小便顏色變深茶色、食慾不正常或是全身倦怠特別疲勞，出現了這三點就可能是急性肝炎，一定要及早就醫。

賴大豊說，感染A型肝炎症狀包括發燒、全身倦怠、食慾不佳、噁心、嘔吐等，與一般感冒症狀相似，部分患者出現茶色尿、黃疸等比較嚴重的症狀，大多數的人感染後會自然痊癒，產生抗體，雖然致死率僅有千分之三，還是不能大意。

賴大豊表示，A型肝炎主要經由糞口傳染，最常見的傳染途徑是食用到受病毒汙染的食物或水，像是這次好市多的冷凍莓果遭受汙染，人與人接觸也有可能會傳染，當感染者沒有正確洗手，直接接觸其他物品或食物而造成感染，一定要養成良好的衛生習慣，飲食、用餐前要確實的洗手，降低感染的可能性。

現在天氣愈來愈熱，食物保存不好容易孳生病菌，賴大豊說，民眾應注意飲食衛生，不生飲、生食，食物應煮熟，尤其是生蠔或水產貝類更要注意。雖然A肝病毒在85度C的高溫下加熱1分鐘就能殺死，但是，煮熟的食物有時仍會被一旁的生食污染。

賴大豊強調，萬一真的出現A型肝炎症狀，一定要盡速就醫，不要隨便亂服藥、喝酒，以免增加肝臟的負擔，而且要充分的休息、補充營養，如果抽血檢查沒有保護性的抗體，建議能自費施打A型肝炎疫苗。

肝炎

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