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腰側酸麻熱癢痛 季節轉換帶狀疱疹上身

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院家庭醫學科吳健琳醫師提醒，罹患帶狀疱疹後很難完全根治，日常生活應多提升免疫力，也建議施打帶狀疱疹疫苗，預防帶狀疱疹病毒帶來的威脅。記者游振昇／攝影
光田綜合醫院家庭醫學科吳健琳醫師提醒，罹患帶狀疱疹後很難完全根治，日常生活應多提升免疫力，也建議施打帶狀疱疹疫苗，預防帶狀疱疹病毒帶來的威脅。記者游振昇／攝影

季節轉換，氣溫忽冷忽熱時，是帶狀疱疹病毒活化，容易發作時機，光田綜合醫院家庭醫學科吳健琳醫師提醒，罹患帶狀疱疹後很難完全根治，病毒很有可能潛伏體內伺機發作，日常生活應多注意健康，提升免疫力，他建議施打帶狀疱疹疫苗，預防帶狀疱疹病毒帶來的威脅。

54歲周男右側腰痠麻癢痛多日，且因患部在腰側，穿衣穿褲容易磨擦到更痛，不敢抓也不敢擦藥，他到光田家醫科就醫，經吳健琳醫師詢問病史及檢查，起初周男右側腰部產生疼痛的現象，隔幾天開始有麻木感，接著右側腰部周圍長出紅斑，繼而長出水泡範圍擴大，他曾因疼痛至藥局拿止痛藥吃一周未見效果，變得更嚴重，到門診診視時已有部分水疱結痂，皮膚留有結疤及色素沈積的現象，這是感染帶狀疱疹病毒後的典型症狀。

吳健琳醫師指出，此症好發於50歲以上長者以及免疫力較差的族群。發病時除皮膚會出現叢發的紅斑與疼痛水疱，也會影響感覺神經造成痛癢感，這種病毒會造成感覺神經節及感覺神經的發炎，甚至會延伸到鄰近的脊髓，進而引起神經組織的受損，有些患者還會發生局部運動功能受損的情況，例如產生顏面神經麻痺或肢體部分肌肉的無力等。

帶狀疱疹不只出現在身體軀幹，吳健琳醫師提醒，帶狀疱疹也可能會出現在頭頸部、四肢或會陰部，一旦出現在眼睛、耳朵或會陰部危險性更高，延遲就醫有可能因神經受損而引起是聽力受損、視力受損或失禁，若有皮膚出現紅斑及疼痛水泡或合併酸痛，他建議及早就醫診斷及治療，避免延誤病情。

吳健琳表示，帶狀疱疹急性期時，透過適當藥物在能減輕症狀加速癒合，減少併發症的發生，但難以根治，皮膚表面的水泡好了，病毒仍很有可能藏在神經節內，造成反反覆覆的神經痛長達數年；要預防後遺症，尤其是嚴重的「疱疹後神經痛」及帶狀疱疹復發，需仰賴帶狀疱疹疫苗。

根據調查指出，50歲以上長者得到帶狀疱疹的機率為年輕人的3倍；患有慢性疾病者，尤其三高或是癌症族群也是帶狀疱疹的高危險，及曾感染過水痘或帶狀疱疹者，因病毒會潛伏在神經組織中，復發機率高；還有曾確診新冠的族群，研究發現，新冠肺炎康復後出現帶狀疱疹的風險增加20%。年輕人發病的情況也不少，患有免疫不全或是長期身心處於高壓力、疲勞熬夜、作息不正常等，都是帶狀皰疹病毒活躍的重要因素。

吳健琳說，預防勝於治療是面對帶狀皰疹的重要原則，以往帶狀疱疹疫苗為減毒活性疫苗，不能施打於有免疫抑制、免疫缺陷或是愛滋等病患，且保護力會隨著時間逐漸下降。新型的欣剋疹帶狀疱疹疫苗滿18歲即可施打，共需接種2劑，第2劑於第1劑施打2至6個月後施打，臨床顯示注射後4年效力高達97%，8年仍可達84%保護力。

患者腰側疼痛，後來開始有麻木感，接著腰部周圍長出紅斑，繼而長出水疱範圍擴大。圖／光田醫院提供
患者腰側疼痛，後來開始有麻木感，接著腰部周圍長出紅斑，繼而長出水疱範圍擴大。圖／光田醫院提供

疫苗 醫師 帶狀皰疹

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