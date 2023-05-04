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台美科技合作會議5月下旬登場 國科會曝美國與會單位

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
國科會主委吳政忠今天說，台美科技合作（STC）會議預計落在5月15日至20日區間。記者趙宥寧／攝影
國科會主委吳政忠今天說，台美科技合作（STC）會議預計落在5月15日至20日區間。記者趙宥寧／攝影

台灣駐美代表蕭美琴今年2月曾赴國科會，並帶來好消息，先前延期舉辦的台美科技合作（STC）會議，可望於5月登場，且為實體會議。國科會主委吳政忠今天說，實體會議預計落在5月15日至20日區間，美國好幾個單位代表都會來，包括來自美國國家科學基金會(NSF)、國家海洋暨大氣總署(NOAA)、國家衛生研究院 (NIH)、國家標準及技術研究院(NIST)等政府研究機構 ，將於會中探討包含半導體、癌症研究、氣象衛星資料等議題。

台美雙方是在2021年11月下旬第二屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）中確認、並共同宣布，雙方將於去年底前在台灣舉辦第一屆台美科技合作會議。據台美雙方當時規畫，台美科技合作會議內容將包括：專題演講、合作策略對談、簽署合作協定、舉辦台美五大合作議題之學術研討會、國科會與NSF科技合作年會、以及參訪國內產學研機構等，規畫參訪新竹科學園區、國研院太空中心、半導體研究中心、及國網中心、沙崙科學城等。

不過「台美科技合作（STC）會議」去年因台海緊張情勢升高、局勢詭譎多變、以及美國即將舉行期中選舉暫緩至今。國科會今年初舉行新春記者會，媒體問及「台美科技合作（STC）會議」舉辦進度，吳政忠透露，駐美代表蕭美琴有到國科會來，也帶來好消息，台美科技合作（STC）會議預計今年五月登場。

立法院教育及文化委員會今天審查112年度行政院原子能委員會主管預算（公務預算）解凍案、國家科學及技術委員會主管預算解凍案，並邀請國家科學及技術委員會主任委員吳政忠列席就「半導體科技人才培育」進行專題報告，並備質詢。

立委萬美玲關注台美科技合作（STC）會議何時展開，吳政忠表示，預計五月中下旬，包括美國好幾個單位代表都會來。萬美玲再追問，這場會議在外交上是大突破，也是台灣主辦的第一屆，她再次詢問會議日期？哪些人會過來？規模？誰率團？討論方向？

吳政忠表示，時間預計在5月15日後，落在15至20日區間。目前人員還沒確定，但美國國家科學基金會(NSF)、國家海洋暨大氣總署(NOAA)、國家衛生研究院 (NIH)、國家標準及技術研究院(NIST)等政府研究機構。探討議題包含包含半導體，癌症研究，氣象衛星資料等。

吳政忠 美國 國科會

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