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腸病毒群聚人數爆增...雲林4校停課 兒科醫師曝這種病也正流行

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣興華國小教師蔡宗達指導學童遵循濕、搓、沖、捧、擦等5步驟正確洗手。記者陳苡葳／攝影
雲林縣興華國小教師蔡宗達指導學童遵循濕、搓、沖、捧、擦等5步驟正確洗手。記者陳苡葳／攝影

疫後口罩解封，但隨進入夏季，腸病毒疫情也邁向高峰，雲林縣至昨日止，已有3所幼兒園、1所小學因腸病毒群聚停課。中國醫藥大學北港附設醫院兒科主任蔡承諺說，疫情期間門診腸病毒患病人數不到5人，如今每日1診就有近5至10名患者，確診人數暴增30倍，多達一百多人，尤其小空間群聚最易傳染，提醒家長多讓孩子勤用肥皂洗手、戴口罩，降低病從口入機會。

腸病毒流行季節，每年春夏交替至5、6月進入高峰期，持續到7、8月逐漸下降，秋冬9、10月還會有一波小高峰期。蔡承諺表示，腸病毒相當頑固，存活率高，透過口水、飛沫途徑散播，傳染性強，一般酒精消毒無效，必須用稀釋過的漂白水或紫外線消毒，才有辦法防治。

現在疫情解封，民眾不用再時刻戴著口罩，也可能忽略掉個人衛生，加上旅遊、外食機會增加，接觸到病毒的層面也上升，蔡承諺最近1診看診超過60人，多半患腸病毒的患者，典型症狀是嘴巴有傷口，或手足口臀等部位出現皰疹，不過患者只要吃得下、身體沒出現脫水反應，一般2至3天就會退燒，逐漸自癒。

不過蔡承諺也發現，除了腸病毒，黴漿菌感染也正流行，昨天1個診中就有超過20人感染，其中有5人因嚴重咳嗽、發高燒須住院治療，甚至有一名14歲國中生引發急性肝炎，發高燒4天、雙眼變黃，有輕微黃疸，幸好及早發現才不致惡化。

蔡承諺指出，黴漿菌傳播對象不限任何年紀，好發於春夏交替季節，易在狹小空間及群聚狀態下，透過飛沫傳播，因此以幼稚園感染者為多；他提醒家長及學校師長，多帶領孩子勤洗手，疫病流行期盡量戴口罩，防護病菌上身。

腸病毒 口罩 患者

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