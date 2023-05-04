雞蛋產量緩步恢復 農委會：近期超市賣場將取消限購令

根據農委會最新雞蛋產銷資訊，本周產蛋雞隻數3110萬隻，比上周3083萬隻增加27萬隻；雞蛋日產量為11萬3000箱，比上周11萬2000箱，每日增加1000箱；雖距離我國日需求量12萬4000箱仍遠，但因為目前處於雞蛋消費淡季，加上進口雞蛋大量上市，消費遲滯現象明顯，零售蛋價大幅回跌；農委會表示，近期賣場超市將會取消雞蛋限購。

零售的箱蛋價格，從每台斤破百、甚至袋賣不秤，目前零售價格一路下降，從一斤85、90元，現在已可看到零售有每台斤65元的白蛋。

但超市賣場的洗選蛋仍不容易買到，本周洗選場洗選噴印雞蛋的進貨量為4410萬顆，比上周4399萬顆，比上周僅略增11萬顆；洗選噴印的數量為1963萬顆，比上周1852萬顆增加111萬顆，供應仍處於相對低點。

農委會畜牧處副處長江文全表示，整個國內雞蛋生產隨著氣候疫情相對穩定後，生產逐步恢復，產量也有逐漸增加，產蛋雞群雖然仍以老雞為多，但新進的小雞也等待開產中，恢復的速度，產量都會慢慢上來，雖然現在雞蛋消費因為天氣較熱會比較少，現在是母親節前需求旺季，市況不至於太差，雞蛋的需求供給會慢慢恢復正常。

江文全說，超市的狀況，盒裝洗選蛋供應量也不斷增加，以某家國內超市通路為例，之前最吃緊的時候，一天供應不到8萬盒(每盒10顆)，現在已經供應回到日供應16萬盒，甚至到旺日可以日供應接近20萬盒，畜牧處掌握各通路每日供應量，都是明顯增加的，而這些盒裝蛋，除了國產的以外，也包括進口雞蛋。