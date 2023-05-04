梅雨季首波鋒面將至 周日白天由北而南降雨 氣溫跌幅10度

今天依舊高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師歐宗學說，今天台灣附近受偏南風影響，水氣依然偏少，天氣型態與昨天類似，但東半部地區雨量會更少一些，預估下午時段山區附近還是有熱對流雲系發展機會，可能帶來零星短暫陣雨，降雨範圍及雨量都不多。

他說，雖然天氣不錯，但已經來到要注意高溫的季節，在戶外長時間活動、勞力工作或是運動都要做好防曬，並適時補充水份，以免中暑。明天各地還是類似的暖熱天氣，北部雲量稍多一些，但降雨仍不明顯。

5月進入梅雨季，歐宗學說，周六就會開始有些變化出現，白天期間台灣仍處在鋒面前的偏南至西南風環境，開始有些水氣或雲層移入，中北部雲量陸續增多，也不排除北部地區會逐漸有些局部短暫陣雨，其他地區則是午後山區仍有些零星雨勢。

歐宗學表示，周日鋒面就會逐漸通過台灣，最新的預報在系統影響的時間有稍延後，白天開始才會由北而南陸續有短暫陣雨，到下周一的下半天鋒面南壓到台灣南方的巴士海峽，轉為東北季風環境以後，各地降雨才會逐漸趨緩，下周二就可望恢復較穩定的天氣型態、回到午後山區短暫陣雨天氣。

除了天氣變化，歐宗學說，也要留意氣溫的波動，這波東北季風會帶來些涼冷空氣，北部地區周六到下周一的高溫落差可達到8-10度，兩天的時間就會由暖熱轉為偏涼有冷意。提醒留意周末期間的天氣與氣溫急遽變化，尤其南北之間還是會有明顯的氣溫落差，南來北往別忘了先查詢當地的氣溫預報，做好準備。