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周日鋒面快閃 賈新興：氣候上梅雨季大環境特徵仍未出現
5月進入梅雨季，周日將有梅雨季首波鋒面，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，5月7日周日的天氣系統是鋒面系統，因為定義上5月1日至6月30日是台灣的梅雨季，所以可以稱周日的鋒面是梅雨季第一道鋒面。不過，氣候上梅雨季的大環境特徵仍未出現。
中央氣象局說，今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東半部地區及午後西半部山區有零星短暫陣雨，明天金門及馬祖為多雲短暫陣雨；今天馬祖及夜晚至清晨西半部地區及明日金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。
賈新興說，今天至周六各地天氣晴朗炎熱，午後山區有零星短暫陣雨。周日至下周一清晨受鋒面影響，高雄以北及宜花有雨，其中桃園至彰化一帶有局部較大雨勢並有雷雨，下周一中午前高屏有零星短暫雨。
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