上看36度高溫再熱3天 吳德榮：梅雨季首波鋒面周日到

中央氣象局今晨發布濃霧特報，今天馬祖及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園、新竹、苗栗及馬祖已有能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率；白天熱如盛夏，北台灣高溫升至35度、中部35度、南部更達36度以上，陽光下活動，應注意防曬、防中暑。今天北部21至35度，中部20至35度，南部20至36度，東部20至36度。

5月已進入梅雨季，吳德榮說，周日梅雨季第一波鋒面，近中午前後抵達，天氣遽變，中部以北及東北部轉有陣雨或雷雨，有較大雨勢，天氣轉涼；其他地區亦轉有局部短暫陣雨或雷雨。