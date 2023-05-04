上看36度高溫再熱3天 吳德榮：梅雨季首波鋒面周日到
中央氣象局今晨發布濃霧特報，今天馬祖及清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，桃園、新竹、苗栗及馬祖已有能見度不足200公尺的現象。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至周六台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率；白天熱如盛夏，北台灣高溫升至35度、中部35度、南部更達36度以上，陽光下活動，應注意防曬、防中暑。今天北部21至35度，中部20至35度，南部20至36度，東部20至36度。
5月已進入梅雨季，吳德榮說，周日梅雨季第一波鋒面，近中午前後抵達，天氣遽變，中部以北及東北部轉有陣雨或雷雨，有較大雨勢，天氣轉涼；其他地區亦轉有局部短暫陣雨或雷雨。
他表示，下周一下午起降雨漸停、轉多雲；北台灣稍涼。下周二、周三各地恢復晴朗穩定，氣溫回升。至於鋒面抵達的時間，降雨的範圍及雨勢大小，歐、美模式模擬皆有差異，顯示仍有不確定性，需持續觀察。
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