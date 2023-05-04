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龍騰斷橋加固／龍騰斷橋 曾爭取列世遺潛力點

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
魚藤坪斷橋（龍騰斷橋）在921大地震時，第4座橋腳攔腰震斷，橋拱斷落，成為兩度見證中部大地震的歷史古蹟。圖／聯合報系資料照片
魚藤坪斷橋（龍騰斷橋）在921大地震時，第4座橋腳攔腰震斷，橋拱斷落，成為兩度見證中部大地震的歷史古蹟。圖／聯合報系資料照片

三義舊山線擁有龍騰斷橋、勝興火車站等鐵路文史古蹟，一度成為國內爭取列入世界文化遺產的潛力點，地方期盼甚深，但台灣並非聯合國會員，目前並無進展。

十多年前，曾有建築師相中斷橋的場景和文化元素，希望在斷橋打造「古蹟劇場」，推出大型藝文表演活動，近年來斷橋周邊公共服務設施雖不斷優化，但停車、公廁等設施如何應付數千人的大型活動，是一大考驗，古蹟劇場的期盼仍待推動實現。

苗栗縣府指出，一般人熟知的龍騰斷橋景象，都以「北斷橋」的六座橋柱為主，位於龍騰溪南側的「南斷橋」四座橋墩殘跡，多年來被茂密的植被、藤蔓覆蓋，更具歷史滄桑感，往年較少有遊客探訪，被知情者視為南斷橋祕境。

近年來苗栗縣政府推動鐵道自行車的新型態遊憩方式，鄰近南斷橋設有站點，增加遊客及鐵道自行車乘客造訪的機會，如今祕境已成新的斷橋熱門景點。

斷橋 古蹟 龍騰斷橋 世界文化遺產

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