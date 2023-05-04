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龍騰斷橋加固／專家：加固非侵入 是「必要之惡」
舊山線龍騰斷橋使用鋼拱支撐，學者、專家指出，目前加固工程是可拆卸的臨時性措施，為保護斷橋文資價值，可說是「必要之惡」。龍騰斷橋在台灣鐵路建築中十分具特色，不但有文資價值，也有利地方觀光發展，如以殘跡保存方式，讓斷橋「自然崩毀」，全部垮掉，價值將大為減損。
台南市結構工程技師公會理事長施忠賢是古蹟修復及結構專家，也是五個縣市的文資審議委員。他指出，古蹟緊急加固工程原則包括「可逆性」，也就是未來可移除，因古蹟修繕，包括調研、設計期間都很長，去年花蓮地震後，發現斷橋磚拱、底部都有扭轉、錯位，裂縫也擴大，如再一次地震或風災，對斷橋古蹟保存維護將造成不利影響。
他指出，緊急加固工程還要具備「可識別性」，可分辨哪部分是本體、哪個部分是加固工程，因此並非「侵入性」，他最近從發生大地震的土耳其考察返回，當地具世界遺產的古蹟，也是採取加固工程防止崩落及風化。
苗栗縣文資審議委員劉敏耀認為，外界有讓斷橋維持殘跡保存的看法，這論點是可討論，不過斷橋已是重要地標，且具文資價值，如任其毀損，將是三義的一大損失，目前加固工程在避免斷橋未來在天災中毀損，可說是「必要之惡」。
劉敏耀表示，台鐵巡查發現斷橋的墩、拱裂損且位移，有安全顧慮，也可能傷及遊客，如不設法加固，一旦又有地震，斷橋甚至可能出現骨牌式坍倒危機；緊急加固工程是暫時性措施，保護斷橋的終極作法應該要讓斷橋本身結構穩固，縣府應考慮向中央爭取經費從斷橋本身結構，而非外部加固方式處理，目前只是暫時性措施。
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