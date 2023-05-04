台鐵ATP2年故障741次 交長坦言故障率太高

台鐵二○一八年普悠瑪號因ＡＴＰ列車防護系統遭關閉，在新馬車站失速出軌，近日又爆出有司機員疑似被施壓要求開ＡＴＰ故障車。根據台鐵局統計，台鐵ＡＴＰ列車防護系統二○二一年故障就高達四四二次，去年也有二九九次。交通部長王國材無奈坦言，故障率確實太高；台鐵局則說，ＡＴＰ故障率已逐年下降，今年目標降至兩百件以下。

鐵道局強調，ＡＴＰ故障影響列車運轉，依規定需按月匯報，已責成台鐵局針對ＡＴＰ故障組成專案小組檢討，定期檢查，避免擴大成重大事故，會持續要求改善。

ＡＴＰ列車防護系統在司機員超速時可強制降速，被視為列車的最後一道安全防線。

立委林俊憲昨在立院交委會質詢時表示，台鐵ＡＴＰ列車防護系統前年故障高達四四二次，其中有二九九次是機器故障、一○三次是不明原因、四十三次是人為因素，去年也有近三百次，為何故障率這麼高？到底有多少車次故障還是照常開？

台鐵局長杜微表示，ＡＴＰ故障原因很多，當下列為不明原因者事後都有找到原因，有些也可能是因為外界干擾。台鐵局表示，由於因車輛行駛間震動大、電池干擾多，最常見的故障是ＡＴＰ螢幕顯示器壞掉，約占總件數五成；其次是ＡＴＰ的ＳＤＵ、ＢＤＭ等電路模組故障。

台鐵局說明，台鐵列車使用ＡＴＰ已近廿年，以整年故障累積數字來看雖然很高，但以平均日故障率來看，去年約○點八件，今年希望降至○點五件，明年希望達○點三件。

台鐵局表示，ＡＴＰ是為了防止司機員冒進號誌或超速，一旦違反號誌或超出速限就會強制煞車，發生普悠瑪事故後就強化規範，若在車庫內發現ＡＴＰ故障就絕對不能開出，行駛中若發現故障，也要求將行駛速度降為時速六十公里。

不過成功大學交通管理科學系教授鄭永祥直言，台鐵行駛在軌道上，會出意外多是因為速度問題，包括彎道、下坡都有訂定合理速限，且速度愈快愈要仰賴系統協助把關。台鐵雖表示ＡＴＰ故障率逐年下降，但仍無法舉證所降下數值是否已合乎安全標準，即便有進步仍須努力，畢竟安全這條路沒有止境，安不安全不是自己說的算。