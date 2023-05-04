健康你我他╱下定決心吃藥 擺脫灰姑娘

爸爸的灰指甲，讓照顧他的母親傷透腦筋，因糖尿病纏身多年，末梢血液循環不佳，八個腳趾頭感染了灰指甲，四個手指甲也感染了，因吃三高慢性病的藥，醫師評估口服藥物不適合，以擦藥方式治療。

醫師叮嚀：「要耐心擦藥、積極治療，伯伯年紀大，放任不管，易引起蜂窩性組織炎。」醫師用心良苦，這是短則半年，長達一年的漫長療程。在母親每天擦藥細心護理下，爸爸的手指甲與腳趾甲終於擺脫醜陋的「臭甲」面貌，漸漸長成肉色的甲片。

愛游泳的我，竟然在泳池感染香港腳，沒多久灰指甲也來報到，將我美麗的雙腳搞到無法穿涼鞋見人。醫師建議採口服藥方式治療，每個月抽血檢查肝功能，但我一周總會漏個二、三天沒吃藥，五天補魚二天曬網是常事。

我還是常常下水，也懶得將腳趾頭一一擦乾，以致灰指甲好轉進度依然嚴重落後，醫師搖頭說道：「妳想當多久的灰姑娘？」一場前所未見的瘟疫來襲，游泳池關閉，也讓我下定決心積極治療灰指甲，畢竟一個女孩子家雙腳有「隱疾」，說出來很丟臉。

認真的女人最美麗，沒有灰指甲的女人最漂亮，新長出的指甲略帶粉色，小巧圓潤真可愛。今年夏天我終於可以大方穿上露趾涼鞋，放風腳丫子，不再遮醜了。