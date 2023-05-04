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雲縣府攜手2醫院 試辦遠距醫療

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣政府與台大醫院雲林分院、北港媽祖醫院合作在4個鄉鎮試辦遠距醫療，昨天縣長張麗善（左七）到林內鄉啟動服務。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府與台大醫院雲林分院、北港媽祖醫院合作在4個鄉鎮試辦遠距醫療，昨天縣長張麗善（左七）到林內鄉啟動服務。記者陳雅玲／攝影

健保署公告雲林縣有13鄉鎮醫療不足，卻因都屬「非山非市」，不適用健保改善山地離島地區醫療資源計畫給付條件，縣府「山海大計畫」自編預算與台大醫院雲林分院、北港媽祖醫院合作，在4個鄉鎮試辦遠距醫療。縣長張麗善昨天到林內鄉啟動，每隔周三上午在林內衛生所提供皮膚科遠距會診服務。

張麗善說，全國每萬人有22名醫師服務，雲林只有13名，醫療資源低於全國平均值，透過遠距醫療讓民眾可以接受最專業的醫療服務。林內鄉內僅有4家西醫診所，鄉民就醫常要舟車勞頓到外鄉鎮，鄉長劉姿言指出，到外地看醫生經常耗去大半天時間。

台大雲林分院長馬惠明說，院內遠距醫療在疫情期間有很大的發揮，現透過專科醫師遠距協助林內鄉衛生所的醫師，從皮膚科開始，未來也會推動到其他科別；遠距醫療中心主任張善涵說，遠距醫療讓病人及家屬在交通費的支付上節省很多。

雲縣衛生局長曾春美說，山海大計畫在林內、古坑兩鄉鎮由台大醫院雲林分院協助試辦，海線則有有四湖、水林兩鄉鎮由北港媽祖醫院協助，籲鄉親善加利用遠距醫療服務，「只要使用的人多，就有證據就可以向健保署說雲林確實有需求，應該列入健保給付」。

遠距 雲林 台大醫院

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