聽新聞
test
0:00 / 0:00

唇冒金色結痂 膿痂疹嚴重恐釀腎炎

聯合報／ 記者許政榆／台北報導

10歲女童小珍（化名）因嘴唇腫脹如「香腸嘴」，且疼痛、流膿，鼻子和嘴巴周圍有金黃色結痂和組織液滲出，像「擦不乾淨的蜂蜜」，就醫診斷為膿痂疹，使用抗生素治療後症狀才改善。醫師提醒，膿痂疹嚴重可能併發蜂窩性組織炎、腎炎甚至敗血症，若出現類似病灶，應及早就醫診斷治療。

書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，膿痂疹屬於皮膚表層的細菌感染，通常由金黃色葡萄球菌或鏈球菌感染引起。由於台灣氣候潮濕悶熱，這些細菌容易在皮膚孳生，一旦免疫力下降或皮膚有小傷口，細菌就會趁虛而入造成感染。

蘇軏說，膿痂疹病灶常出現在臉部，患部會癢、痛，主要會在鼻子、嘴巴周圍出現金黃色結痂，彷彿「乾掉的蜂蜜黏在皮膚上」，部分嘴唇會腫脹。膿痂疹好發於兒童，若搔抓會使範圍擴散，造成身體其他部位出現類似病灶；膿痂疹也會經過接觸傳染，群體生活者或衛生習慣不佳者，易互相傳染。

蘇軏指出，治療主要是局部使用抗生素藥膏，感染情況較嚴重者，需要口服抗生素治療，病程約一周左右，及早治療通常不會留下疤痕，不過，若是嚴重的膿痂疹，可能併發蜂窩性組織炎、腎炎甚至敗血症。

蘇軏表示，若要避免感染膿痂疹，平時應勤洗手、修剪指甲，避免因搔抓造成皮膚受傷感染，皮膚有傷口者要做好清潔照護及避免接觸感染者。患有過敏性鼻炎的兒童常擤鼻涕，會因反覆摩擦造成皮膚破損，異位性皮膚炎或是其他皮膚病灶者，因缺乏皮膚完整性，都容易得到膿痂疹，不僅要做好疾病控制，一旦出現膿痂疹病灶，應及早就醫診斷、接受治療，以減少併發症機率。

抗生素 醫師 敗血症

延伸閱讀

逛動物園發現鴕鳥怪怪的！獸醫夫妻當場動手術「拉出30cm鼻涕」鬼門關前救命

幼兒持續咳嗽、高燒不退恐得「這個病」醫：躲也躲不掉

嘴唇冒出「金黃色結痂」竟是細菌感染 醫示警：嚴重恐敗血症

反核電泰斗肺炎引敗血症離世 醫：照顧老年人注意打呼

相關新聞

台鐵ATP2年故障741次 交長坦言故障率太高

台鐵二○一八年普悠瑪號因ＡＴＰ列車防護系統遭關閉，在新馬車站失速出軌，近日又爆出有司機員疑似被施壓要求開ＡＴＰ故障車。根...

龍騰斷橋鋼架加固 挨批四不像

知名景點苗栗縣三義鄉的縣定古蹟龍騰斷橋因移位、毀損，縣府最近以鋼構支撐加固，遭批突兀、四不像、醜爆了，三義鄉退休校長楊德...

龍騰斷橋加固／專家：加固非侵入 是「必要之惡」

舊山線龍騰斷橋使用鋼拱支撐，學者、專家指出，目前加固工程是可拆卸的臨時性措施，為保護斷橋文資價值，可說是「必要之惡」。龍...

3年200億 立委：交通月票補助恐不夠

北中南3大生活圈公共運輸定期票7月上路，不過立委洪孟楷質疑，光是北北基桃1200月票每年所需經費就破百億元，行政院特別預...

健康主題館╱打造黃金營養力 銀髮族三餐有撇步

超高齡社會來襲，為了不讓自己被「老」所困，無論是50歲以上熟齡族或逾65歲的銀髮族，每日三餐該如何正確攝取營養，打造「黃金營養力」？營養師建議，熟齡族應超前準備，包括顧好牙齒、規律運動、均衡飲食，以維持肌力預防肌少症；銀髮族每日應著重攝取高營養密度食物，牙口不好則可調整烹調方式，才能好入口也吃得健康。

武財神生日將至！「5職業」拜完準備開運發財

明天是農曆三月十五日，也是武財神的生日，民俗專家廖大乙說，在外奔波衝業績、要靠人際關係賺錢的行業，像是仲介、保險、業務、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦