3年200億 立委：交通月票補助恐不夠

北中南3大生活圈公共運輸定期票7月上路，不過立委洪孟楷質疑，光是北北基桃1200月票每年所需經費就破百億元，行政院特別預算編列3年200億元預算恐不夠。交通部長王國材表示，北北基桃估計有70到80萬人使用，會再跟行政院爭取一般預算，或研議加在公運計畫。

公路總局表示，公共運輸定期票200億元預算分3年執行，今年編列20億元、明後年各90億元。因北部地區公共運輸量能較高，以現有運輸量能預估，每年90億元預算中，北北基桃約占4、50億元、中彰投苗12億元、南高屏20億元，會視上路後使用情形滾動檢討。

王國材表示，行政院提供的公共運輸特別預算就是200億元，北北基桃生活圈自己估計會有70萬至80萬人使用，都樂觀其成，會再跟行政院爭取一般預算，或研議加在公運計畫，希望長年這樣執行，主要還是要先看今年使用狀況，如果真的很多人使用會全力爭取。

公路總局也說，北中南3大生活圈都已提送方案，預計6月中起開放預購票卡，7月起上路使用，北北基桃推1200元月票，可搭全區捷運、公車、公共自行車、台鐵、國道客運；中彰投苗推區域市民699元月票（非市民999元），可搭乘台鐵、捷運、公車、公路客運與公共自行車；南高屏推999元月票，可搭乘區內台鐵、公車、公共自行車、捷運、輕軌及渡輪；其餘生活圈則預計8至10月上路。