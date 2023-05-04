聽新聞
test
0:00 / 0:00

3年200億 立委：交通月票補助恐不夠

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
立委洪孟楷表示，1200月票光新北市每年所需經費就破百億，行政院特別預算編列3年200億元可能不夠。本報資料照
立委洪孟楷表示，1200月票光新北市每年所需經費就破百億，行政院特別預算編列3年200億元可能不夠。本報資料照

北中南3大生活圈公共運輸定期票7月上路，不過立委洪孟楷質疑，光是北北基桃1200月票每年所需經費就破百億元，行政院特別預算編列3年200億元預算恐不夠。交通部長王國材表示，北北基桃估計有70到80萬人使用，會再跟行政院爭取一般預算，或研議加在公運計畫。

公路總局表示，公共運輸定期票200億元預算分3年執行，今年編列20億元、明後年各90億元。因北部地區公共運輸量能較高，以現有運輸量能預估，每年90億元預算中，北北基桃約占4、50億元、中彰投苗12億元、南高屏20億元，會視上路後使用情形滾動檢討。

王國材表示，行政院提供的公共運輸特別預算就是200億元，北北基桃生活圈自己估計會有70萬至80萬人使用，都樂觀其成，會再跟行政院爭取一般預算，或研議加在公運計畫，希望長年這樣執行，主要還是要先看今年使用狀況，如果真的很多人使用會全力爭取。

公路總局也說，北中南3大生活圈都已提送方案，預計6月中起開放預購票卡，7月起上路使用，北北基桃推1200元月票，可搭全區捷運、公車、公共自行車、台鐵、國道客運；中彰投苗推區域市民699元月票（非市民999元），可搭乘台鐵、捷運、公車、公路客運與公共自行車；南高屏推999元月票，可搭乘區內台鐵、公車、公共自行車、捷運、輕軌及渡輪；其餘生活圈則預計8至10月上路。

行政院 公共運輸 自行車

延伸閱讀

機組員不滿防疫政策拒出席感恩會 王國材：訴求合乎理性

王國材：台鐵司機員拒開故障列車是正確決定

司機員疑被施壓開ATP故障車 立委批台鐵「安全老鼠屎」

公共運輸定期票經費光新北就破百億 王國材：爭取一般預算

相關新聞

龍騰斷橋鋼架加固 挨批四不像

知名景點苗栗縣三義鄉的縣定古蹟龍騰斷橋因移位、毀損，縣府最近以鋼構支撐加固，遭批突兀、四不像、醜爆了，三義鄉退休校長楊德...

農委會有望6月升格農業部 試驗單位人員採雙軌制

立法院4月11日三讀通過「行政院組織法條文修正草案」，農委會將升格為農業部，農委會副主委陳駿季今表示，升格後，試驗單位所...

武財神生日將至！「5職業」拜完準備開運發財

明天是農曆三月十五日，也是武財神的生日，民俗專家廖大乙說，在外奔波衝業績、要靠人際關係賺錢的行業，像是仲介、保險、業務、...

好天氣維持到「這天」慎防38度高溫 周末鋒面襲全台有雨

中央氣象局表示，明天各地仍為多雲到晴，僅東半部地區及午後西半部山區有零星短暫陣雨，好天氣預計維持至周五，各地高溫炎熱，南...

3年200億 立委：交通月票補助恐不夠

北中南3大生活圈公共運輸定期票7月上路，不過立委洪孟楷質疑，光是北北基桃1200月票每年所需經費就破百億元，行政院特別預...

龍騰斷橋加固／要保存更要安全 取捨大考驗

苗栗縣龍騰斷橋加固工程爆發爭議，縣府恐怕始料未及，如果不做，將來萬一崩壞甚或傷人，一定會挨罵，還有責任問題；現在做了，又...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦