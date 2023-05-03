農委會有望6月升格農業部 試驗單位人員採雙軌制

立法院4月11日三讀通過「行政院組織法條文修正草案」，農委會將升格為農業部，農委會副主委陳駿季今表示，升格後，試驗單位所有人員將以雙軌制聘用，除透過高考聘用外，也可透過教育人員任用條例聘用，預估6月有望完成農業部的組改。

1988年5月20日，前民進黨立委林國華等人率領雲林縣農權會，以「農業開放可能導致農民權利受損」為抗議目標，主導南部農民北上台北市請願，其中一項訴求便是成立農業部。

陳駿季表示，農委會底下包含農試所、畜試所、水試所、林試所、畜衛所、藥毒所及生物多樣性研究中心等7個試驗研究單位，歷年均採高考方式聘用，這次組改後，試驗單位人員的聘用將採雙軌制，除高考外，也可依教育人員任用條例聘用。

陳駿季進一步說明，雙軌制的目的在於，農業面對的考驗涉及許多領域，因此需要更多擁有實務經驗及學術的人才；另去年農委會宣布重啟農業菁英計畫，可透過計畫送農委會人員到國外進修攻讀博士，也可從事短期研究等，透過人才的培育來提升台灣農業總體研發能力及國家競爭力，才能讓創新及創意挹注到我國農業之中。