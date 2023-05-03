調整廠商進駐及事廢再利用率 七股科工區3闖環差通過

台南市政府為符合產業創新條例，欲擴增七股科技工業區的產業用地面積，除針對上次環委意見加強事業廢棄物及減量規畫、強化台灣虎尾草復育計畫外，承諾當廠商進駐率達100％時，事業廢棄物再利用率目標達80％。環委要求，進駐率達50％時，事廢再利用率至少50％，同時評估提早達成再利用率達80％的可行性，另也需強化幾能減碳相關規畫內容，本案建議修正後通過。

環保署今召開「台南市七股科技工業區開發計畫環境影響差異分析報告」專案小組第3次初審會議，開發單位台南市政府報告，本案位於台糖公司三股農場，面積約141公頃， 毗鄰台17線，距台南科技工業區7公里、國道8號約7公里、安定交流道約11公里。

台南市政府表示，配合地政機關土地複丈成果，總面積從141.34公頃調整至141.15公頃、配合產業創新條例，產業用地面積從77.5公頃調整至84.8公頃，配合出流管制規定增加滯洪池量體，以及配合土地使用計畫調整道路用地配置，區內道路面積從18.29公頃調整至16.62公頃。

給水工程部分，台南市政府表示，用水量維持7997公噸、配水設施維持總蓄水容量31000立方公尺，取消高架水塔設置，總用水回收率由原環說書承諾的70%調整至75.6％，並承諾每5年滾動檢討提升可能性，另總汙水量維持與原環說書相同，平均日汙水量約5630公噸。

台南市政府表示，本計畫承諾，當園區廠商進駐率達100％時，目標事業廢棄物再利用率達到80％。

環委表示，一般工業區進駐率多為90%以上，很難到100%，雖把事業廢棄物再利用率訂在80%很好，但卻不知何時能達到，建議當廠商進駐率達50％時，事廢再利用率至少50％，同時評估提早達到再利用率80％的可行性。

環委也要求，開發單位需強化說明園區地質（含土壤液化潛勢區）、地下土層狀況及地下水位與災害風險評估等內容，並評估納入施工、營運期間地面沉陷的監測計畫；另補充復育台灣虎尾草數量及園區節能減碳規畫，評估園區新建物適用台南市低碳城市自治條例第21條相關規定的可能性。