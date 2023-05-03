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呼籲海洋立法勿倉促 環團5訴求盼廣納建言求周全

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
民間團體今召開記者會，針對海洋立法提出5點訴求。圖／環境權保障基金會提供
民間團體今召開記者會，針對海洋立法提出5點訴求。圖／環境權保障基金會提供

海洋委員會成立迄今首度展開海洋相關法律大幅增修，但環團指出，海委會未在廣泛徵詢各界意見情況下，將海洋產業發展條例草案及海洋汙染防治法修正草案送交立法院審查，認為修正草案內容對於新興的海洋汙染行為規範不足，因此提出5點訴求，呼籲優先推動海洋空間規畫及管理法，才是海洋產業發展正解。

5點訴求內容包含優先推動海洋空間規畫及管理法，協調不同海洋使用目的間的衝突，避免新興能源產業凌駕於漁業及海洋保護之上；海洋汙染防治法增訂水下噪音管制標準條例，避免、減輕海域工程與船舶航行產生水下噪音持續傷害海洋生物。

因應離岸風場大規模開發，中央主管機關應主動積極進行相關監測，建立有公信力的資料庫；檢討海洋產業發展條例草案中，「海洋產業」定義不清、涵蓋過廣、錯誤獎勵等問題；強化既有海洋資料庫的協調整合，並落實資訊公開。

時代力量立委陳椒華表示，台灣海洋近年面臨巨大開發壓力，如海洋再生能源、天然氣接收站等，若無完備海洋法規，不僅造成漁業及生態保育的負面影響，對很多國際開發商來說，也會有企業社會危機；水下噪音部分，美國因應海洋能源開發，海洋能源局還成立水下聲學研究中心，可知海洋汙染不僅是化學物質問題，噪音等能量汙染也是嚴重問題，為此提出海汙法修正動議，盼海委會及海保署提出明確的水下噪音防治對策。

台灣蠻野心足生態協會研究專員施仲平表示，聲音對海洋生物的重要性遠高於想像，鯨豚靠回聲定位溝通覓食、石首魚鳴唱以求偶、珊瑚幼蟲等靠聲景選擇著床位置。即便目前「海洋保育法」仍在難產中，依現行海汙法第3條，能量汙染的主管機關就是海委會，要求海委會立即依海汙法第3條、第8條及第42條訂定噪音管制標準並進行取締。

台灣白海豚顧問小組顧問湛翔智博士表示， 海汙法明訂立法目的為保護海洋環境及維護海洋生態，建請主管機關納入水下噪音。聯合國、國際海事組織、國際標準組織、歐盟及各海洋先進國家已陸續制定各項水下噪音防治法案，就是為降低各種人為水下噪音破壞海洋生態。

湛翔智博士表示，台灣海峽是亞太區重要航道，因此須先將水下噪音入法，才能跟進國際規範對船舶入港檢查以及檢驗，並劃設船運航道有效避開海洋敏感區。此外，海域工程與水下探測噪音更可能對海洋動物造成傷亡，海汙法納入水下噪音後，可制定實施細則明訂監測方法與減輕措施，並要求施工或探測單位應申請並登記發生時間與地點或測線，才能有效管理水下噪音污染排放問題。

海洋汙染

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