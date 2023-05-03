糖腎共照收案率再拚13萬人 產官學共倡Goal 50+新目標

糖尿病照護已從過去單純的血糖控制，升級為器官保護與共病預防。健保署2022年推動「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」，預計收案22.8萬名糖尿病及初期慢性腎病患者，計畫啟動至今照護約8.5萬人，占比約4成。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，「糖腎共照」是國際趨勢，學會提出「Goal 50+」升級計畫，納入蛋白尿檢測及國際指引遵從率等五大目標，並期待透過個案登錄系統建置，讓糖尿病共病照護走向精準化。

Goal 50+五大目標：

一、提升糖尿病與共病識能

二、提升ABC達標率：糖化血色素、血壓、膽固醇三大指標控制達標低於高標值

三、提高尿液白蛋白與尿液肌酸酐比值（UACR）檢測率

四、提升指引用藥遵囑率

五、增加糖尿病及初期慢性腎臟病照護計畫涵蓋率

Goal 50+計畫再升級

中華民國糖尿病學會2018年起推動「Goal 50」計畫，黃建寧表示，當時調查推估，全台僅有約4成4的糖尿病患糖化血色素（HbA1c）控制在百分之7以下，故學會將「Goal 50」第一階段目標訂為百分之50糖尿病患獲得良好的糖化血色素控制。計畫推行數年後，學會與全台數家醫學中心合作調查，結果顯示已有超過5成糖尿病患血糖獲得控制，於是展開「Goal 50+」升級計畫。

「隨著新治療研發，已有新藥經臨床試驗證實能夠保護腎臟、降低糖尿病腎病變發生率，並納入國際治療指引。」黃建寧指出，學會參考國際治療趨勢，以「糖尿病腎病變卓越照護達標50」為目標，設定三項具體評估指標：全台5成以上糖尿病患完成年度蛋白尿檢測、5成患者遵循國際治療指引控制共病 、5成以上患者加入「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」。

指引遵從率待提升 盼醫病關係調整就醫習慣

黃建寧表示，臨床試驗證據明確，藉由治療方式改變，能夠有效減少器官損害，但在血糖控制良好的情況下，要患者接受治療改變相對困難，「病人會覺得，既然血糖沒問題，為什麼改變？」根據稍早糖尿病衛教學會一項涵蓋超過1,5000位糖尿病患的調查顯示，患者的國際治療指引遵從率僅約27%，他說明，指引遵從率低與患者就醫習慣、醫師處方及藥品預算影響患者接受新治療皆有關係。

糖腎整合照護方案 應納醫院評鑑

糖尿病與腎臟病的照護分別有「糖尿病醫療給付改善計畫」與「初期慢性腎臟病醫療給付改善方案」，採論質計酬的支付模式。然而，黃建寧指出，全台糖尿病患者參與兩項計畫的人數合計僅約30%；甫上路的「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」，收案比率仍有待提升。他建議，應將「糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案」收案情況納入醫院評鑑項目，並給予醫療人員適當的獎勵，增加誘因。

增加衛教師人數 提升治療共識

黃建寧表示，過去因為科別間共識不足，即使院內系統跳出尿液篩檢提醒，仍有少數醫師不予理會；如今，在糖腎共照觀念推行下，病人開始有相關概念，甚至會在回診時主動詢問是否需要檢測尿液。

黃建寧表示，希望未來藉由糖尿病衛教師的人數增加，讓衛教語言一致，病人在治療選擇及生活習慣的改變上，不再無所適從，「透過提升病人識能、增加醫師治療共識，真正落實『糖腎共照』的概念。」

建置國家級個案登錄系統 多重慢病風險評估更精準

「糖腎共照的下一步，發展風險預測機制及大數據建立非常重要。」黃建寧指出，透過資料庫建置以及人工智慧的導入，精準分析糖尿病患在病程中不同時間點，發生共病的風險高低，將能更有效的協助醫病共決進行藥物選擇，同時幫助患者調整生活型態。他舉例，如果能夠精準了解「患者現在不治療，再過多久必須洗腎」，患者的病識感提升，醫師的臨床判斷也能更加準確。

他直言，風險預測機制的建立，是精準醫療精神的一環，除了需要資通訊能量的介入，更需要由國家層級出手整合，藉由建置「個案登錄追蹤系統」，發展精準化、以病人為中心的慢性病照護模式。

聯合報健康事業部與中華民國糖尿病學會將於5月13日（六）共同舉辦「2023 Goal 50+ 糖腎共照跨國高峰論壇」本論壇提供醫事人員積分認證，歡迎醫事人員報名參與。活動詳情如下：

2023 GOAL 50+ 糖腎共照跨國高峰論壇 時間：2023年5月13日（六） 13:30-17:00 地點：張榮發基金會801會議室（台北市中正區中山南路11號） 主辦單位：中華民國糖尿病學會、聯合報健康事業部 形式：實體論壇，線上同步直播 ※本論壇為醫事人員繼續教育積分採認課程，僅提供醫護人員報名參與 積分申請：中華民國糖尿病學會、中華民國糖尿病衛教學會、台灣家庭醫學醫學會、台灣腎臟醫學會、內科醫學會 (確定通過之學分以各學會公告為主) 線上/實體會議報名： https://bit.ly/40EPznV