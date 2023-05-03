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好天氣維持到「這天」慎防38度高溫 周末鋒面襲全台有雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天各地為多雲到晴天氣，皆有30度以上高溫。本報資料照片
明天各地為多雲到晴天氣，皆有30度以上高溫。本報資料照片

中央氣象局表示，明天各地仍為多雲到晴，僅東半部地區及午後西半部山區有零星短暫陣雨，好天氣預計維持至周五，各地高溫炎熱，南部近山區更有38度高溫機率。周日凌晨鋒面通過，中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢較為明顯，其他地區也都有局部降雨。

氣象預報員劉沛滕指出，明天各地為多雲到晴天氣，僅東半部地區、西半部山區午後有對流零星陣雨，預計一路維持到周五。周六鋒面接近，北部地區轉變為短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴。周日凌晨鋒面通過，中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢較為明顯，花東、南部地區則有局部降雨。周一西半部地區逐漸轉為多雲。周二起各地天氣穩定，僅東半部、基隆北海岸地區有零星降雨。

溫度方面，劉沛滕指出，明天至周六西半部地區約32至35度、東半部也有30度左右，南部近山區更可達36至38度，各地偏熱慎防高溫。周日鋒面影響各地約為25度至30度。周一受東北季風影響，北部地區偏涼，約會降為20度。周二各地溫度就會再回升。

另外，他也說，明天清晨西半部地區，及周六之前的金門馬祖地區有局部霧影響能見度，提醒民眾留意。

高溫 氣象局

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