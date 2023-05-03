澳洲交換生吃老鼠藥中毒 醫：誤食後「這動作」是禁忌

24歲澳洲交換生肖雷（Alex Shorey），今年四月初不明原因食入老鼠藥，產生血尿等內出血症狀，經治療後病情好轉，於今日上午搭乘醫療專機離開台灣；收治肖雷的台北醫學大學附設醫院證實為「超級華法林」(superwarfarin)中毒。 台北榮總毒藥物防治諮詢中心指出，民眾若不慎誤食，切記不可催吐，以免導致吸入性肺炎。且幼童及老年人等易受傷害的族群須特別留意。

衛福部暨台北榮總毒藥物防治諮詢中心每年接到的3000多通諮詢電話中，約有數十件為殺鼠劑中毒相關個案。近年接獲殺鼠劑中毒事件，絕大多數為蓄意事件，少數為居家環境使用下，不慎被幼童及老年人誤食中毒，而極少數案例則為疑似被下毒。

國內常見合法的殺鼠劑主要為長效型抗凝血劑，此類物質含有多種成份，如撲滅鼠、可滅鼠、伏滅鼠等，由於半衰期可能長達一個月或更長時間，因此也被稱為「超級華法林」(superwarfarin)。市售長效型抗凝血劑殺鼠劑所含主成分及溶劑皆不同，誤食後應立即攜帶遭誤食產品就醫，以供急診醫療團隊評估。另長效型凝血劑於食入後24小時才開始產生作用，並於36至72小時達到作用高峰。

台北榮總毒藥物防治諮詢中心表示，民眾於家中難以正確觀察，而如果等到出現嚴重出血症狀時才就醫，又損失了前期醫療腸胃除汙的黃金時機，且可能增加病況的複雜程度，進而導致治療期程延長。因此所有殺鼠劑中毒者，皆建議應盡早就醫接受必要的治療。

此外，人體凝血機轉相當複雜，凝血路徑及凝血因子之間關係密切，此一機制在人體出血時使傷口停止流血，同時再啟動另外的機制，使人體不會因過多的血栓形成而出現栓塞。

滅鼠藥等長效型抗凝血劑可影響人體維他命K循環，導致部分肝臟凝血因子無法形成，人體凝血功能因而失常並導致出血症狀。雖然長效抗凝血劑會影響人體凝血功能且作用時間長，但市售殺鼠劑主成分濃度低，意外誤食者理論上並無立即危險，也很少有嚴重中毒情況；不過文獻上曾有個案僅食入1毫克即出現中毒，因此幼童及老年人等易受傷害的族群，仍須特別留意可能產生的中毒症狀。

長效型抗凝血劑殺鼠劑的治療堪稱長期抗戰，即使有維他命K1或必要時給予新鮮血漿之介入治療，凝血功能異常也可能會延長數個月，同時也可能反覆出現牙齦出血、鼻腔出血、咳血、血尿或血便、皮下大面積瘀血等中毒症狀。若為蓄意大量吞食之病人，不僅出血症狀更嚴重，於治療期間還必須反覆抽血以調整維他命K1的劑量，且治療時間也可能延續更久的時間。

由於此類病人中毒之臨床症狀與相關之凝血功能異常可能持續多達5至8個月，對臨床醫療處置造成不小的挑戰，故衛福部暨台北榮總毒藥物防治諮詢中心實驗室早在十多年前即開發特定毒物檢驗，以釐清病人中毒的物質成份及監測其治療狀況，且每年皆接受來自全台各級醫院有關長效型抗凝血劑之相關諮詢及協助特殊檢驗。