好市多冷凍藍莓染A肝 買到這2個有效期限商品的會員注意了

美式賣場好市多進口的冷凍莓果接連被驗出受到A肝病毒感染，除了先前在今年3月2日至4月11日期間所販售的#1010598「科克蘭冷凍三種綜合莓」，其中部分商品（有效日期至2023年9月19日）經檢出A型肝炎病毒汙染，5月1日在邊境再驗出4月11日美國進口的冷凍藍莓呈A肝陽性。好市多稍早發出通知，請好市多會員持有效期為2024/02/24、2024/02/25的冷凍藍莓商品，請立即停止使用，並請攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場辦理退貨作業。

好市多表示，目前已停止進口冷凍莓果，待和美國廠商釐清商品品質無虞才會再進口。而賣場內所有的冷凍莓果商品都已在4月30日即全面停止販售，並在釐清中。好市多對於檢出A肝的商品，都會比照綜合莓果辦理，主動向曾購買同一效期商品的會員發送通知，召回商品、積極溝通聯繫會員、發送簡訊提醒會員自主健康管理，並配合主管機關要求。

目前好市多各賣場都設有專屬退貨櫃台，會持續受理退貨。如會員有出現典型症狀，如有發燒、全身不舒服、嘔吐、腹痛、黃疸等A肝症狀，請儘速就醫，告知醫師飲食史。若會員有任何相關問題，亦可向好市多電話客服中心連絡。